Er røde ATVer tyvekoster eller brugt til tyvetogter?

Søndag blev der fundet to røde ATV-køretøjer i Råbjerg Plantage nord for Løgumkloster.

LØGUMKLOSTER: Er de to røde ATV-køretøjer, der blev fundet i Råbjerg Plantage nord for Løgumkloster søndag, tyvekoster eller brugt til tyvetogter?

Det spørgsmål stiller politiet nu sig selv, efter de to rød/sorte køretøjer blev fundet efterladt i plantagen.

- Det har vi selvfølgelig i tankerne. Umiddelbart kan vi ikke knytte dem til indbrud på egnen, siger lederen af politiets efterforskning i syd, Jens Peter Rudbeck.

Forrige søndag fik politiet i Løgumgårde øje på to ATV'er, som straks blev efterfulgt. imidlertid lykkedes det for førerne at slippe væk fra området. Derfor blev politiet dengang ikke klogere på, om førerne af de to ATVer har noget at gøre med en række uopklarede indbrud på egnen.

For at komme en opklaring nærmere opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi nu ejere af ATVer til at tjekke, om de fortsat står, hvor de skal. I et tweet tirsdag skriver politiet, at maskinerne muligvis er tyvegods, som er gemt af vejen til senere afhentning.

Jens Peter Rudbeck synes umiddelbart, at det er mærkeligt, at de to maskiner ikke er meldt stjålet - hvis de altså er det. Maskinerne kan nemlig være ganske bekostelige, og nyprisen på sådan en lille kvalitetssejtrækker starter på omkring 30.000 kroner.

- Det undrer os, at ingen har meldt maskinerne savnet eller efterlyst, siger Jens Peter Rudbeck.

Hvis man har oplysninger i sagen modtager Syd- og Sønderjyllands Politi oplysninger på telefon 114.