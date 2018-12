Envos voldgiftssag lakker mod enden

Direktøren for Envo Group Danmark, Bo Asmussen, forventer, at tvisten med entreprenør Per Aarsleff A/S ventes afsluttet i slutningen af måneden. Kontrakt med ny entreprenør er underskrevet.

TØNDER: Direktør for Envo Group Danmark, Bo Asmussen, forventer, at den verserende voldgift mellem Envo Biogas Tønder og entreprenør Per Aarsleff ventes afsluttet ganske snart. Uanset udfaldet af voldgiftssagen begynder byggeriet af biogasanlægget ved Solvig op snarest i det nye år, oplyser Bo Asmussen. Kontrakten med det nyetablerede firma, Cartellone Denmark ApS, blev underskrevet i slutningen af november, tilføjer Asmussen. Cartellone Denmark er stiftet den 19. november i år og ejet af Jose Cartellone Construcciones Civiles med hjemadresse i Mendoza i Argentina har 9000 ansatte. Firmaets ejer, Jose Cartellone, har også været hovedinvestor i Envo Biogas Tønder.

Envo Biogas Tønder Envo Biogas Tønder skal hvert år bruge 930.000 ton biomasse til fremstillingen af biogas.Af de 930.000 ton udgør de 700.000 ton husdyrgødning. De resterende 230.000 ton skal bestå af energiafgrøder og industriaffald. Anlægget får 40-45 ansatte - heraf er 25-30 ansatte chauffører. Budgettet for etableringen af Envo Biogas Tønder er cirka 550 mio. kr. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2015 og ventes afsluttet i starten af 2020.

Færdigt til 2020 Bo Asmussen fortæller, at mens det nystiftede firma skal tage sig af selve byggeriet og dermed færdiggørelsen af biogasanlægget ved Tønder, så skal Envo Group være rådgiver og hjælper for firmaet og være bindeled til danske underleverandører. Envo-direktøren forventer, at byggeriet vil strække sig over de næste 12-14 måneder. - Anlægget skal stå færdigt i starten af 2020. Lovgivningen er ændret, så da skal det være færdigt, lyder det fra Bo Asmussen, der så sent som i december sidste år garanterede, at anlægget ville blive færdigt i indeværende år. På trods af det langstrakte byggeri forventer Bo Asmussen stadigvæk, at budgettet på 550 millioner kroner holdes.

Budgettet holder Om den verserende voldgiftssag kan påvirke igangsætningen eller budgettet vil han ikke kommentere. - Det er praksis for Envo Group ikke at udtale sig om juridiske tvister i pressen. Det lader vi en dommer afgøre, siger Bo Asmussen. Byggeriet af anlægget har stået stille siden december 2015. Til at starte med var det entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, der havde hovedentreprisen. Men i de sidste tre år er der ikke sket meget på byggepladsen. Det skyldes ikke mindst den verserende voldgiftssag, som Envo-direktøren oplyser er på nippet til en afgørelse. Bo Asmussen venter, at voldgiftsdommeren træffer sin afgørelse i løbet af januar. Envo Biogas Tønder er tidligere blevet spået færdigt i 2015, 2016 og 2017 - og altså i 2018.