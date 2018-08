Envo finpudser kontrakt til ny hovedentreprenør

SOLVIG: Der har længe været stille, meget stille, på byggepladsen, der rummer Envo Biogas Tønder, i Solvig.

Men om føje tid skulle der gerne være fuld aktivitet på pladsen, melder Envodirektør Bo Asmussen.

- Vi arbejder på at få de sidste detaljer på plads i den nye kontakt, siger Bo Asmussen.

Som JydskeVestkysten skrev i juni, overdrages hovedentreprisen af Envo Biogas Tønder og Kliplev til et nyt selskab ejet af den argentinske hovedinvestor Jose Cartellones selskab JCCC, der med en underafdeling i Danmark kommer til at stå for hovedentreprisen efter entreprenørselskabet Per Aarsleff A/S.

Netop Per Aarsleff og Envo Biogas Tønder har længe været modparter i en voldgiftssag vedrørende byggeriet i Solvig.