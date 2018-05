Envo-byggeri står i stampe: Bliver heller ikke færdigt i år

I starten af december 2017 fortalte Bo Asmussen, at der var udsigt til, at den langstrakte voldgiftssag var tæt på en afslutning, og at byggeriet derfor ville blive genoptaget hurtigst muligt.

Korskro skyder op

Hvor lang tid kan det tage at opføre et byggeri, der er budgetteret til 550 millioner kroner, og som, da det blev præsenteret i for offentligheden i 2012, var planlagt til at blive Danmarks største af sin slags?

Hos Nature Energy Biogas A/S er man vant til at opføre biogasanlæg. Lige nu er et stort anlæg ved at tage form ved Korskro. Anlægget her bliver af samme størrelse som Envo Biogas Tønder.

Nature Energy Biogas' tekniske direktør, Hans Henrik Dahl Andersen, fortæller, at fra Nature Energy sætter spaden i jorden til det færdige anlæg er i drift, går der typisk halvandet år. Det er vel at mærke, hvis alt i processen klapper.