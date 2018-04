Enighed om fremtidssatsning i Rømø-Tønder Turistforening

Rømø-Tønder Turistforening ser fremad efter et par turbulente år, hvor debatten om salget af foreningens sommerhusudlejning på Rømø var intens. Det endte med et salg, og nu er den ophedede diskussion kølet af. Derfor er det ifølge den nyvalgte formand, Martin Iversen, tid til at se fremad.

RØMØ/TØNDER: Rømø-Tønder Turistforening har fået ro på efter det omstridte salg af sommerhusudlejningen Feriepartner Rømø. Salget skabte røre, da en række af Rømøs turistaktører stemte imod salget. Det hele endte med et salg af Feriepartner Rømø til en juridisk enhed under Feriepartner Danmark. I kølvandet på salget samlede Rømø-Tønder Turistforening sig med en ny bestyrelse, hvor Enjoy Resorts Rømø-direktøren Martin Iversen blev udpeget som midlertidig formand, men han er nu valgt ind som officiel formand. - Vi havde en god og positiv generalforsamling. Der er kommet ro på alt det gamle, og nu kan vi se fremad. Vi er i gang med en masse tiltag i forhold til markedsføring - der skal først og fremmest arbejdes mere på det digitale, fastslår han.

Sådan er den nye bestyrelse Bestyrelsen udgøres nu af:Formand Martin Iversen (Enjoy Resorts)



Iver Gram (Sort Safari)



Søren Hansen (Skærbæk Fritidscenter)



Jimmi Nielsen (Sol og Strand)



Erik Jensen (Arrild svømmehal)



Frank Hoffmann (Mr. Hoff).



Suppleanter er Pia Sørensen (Jysk Fynske Medier) og Henning Kohl Lauritzen (Schackenborg Slotskro).



De to kommunalt udpegede observatører er Daisy Dahl ogHenrik Mehlsen.

Nye kræfter i kampen om søgeresultaterne Netop oprustningen på den digitale front var der bred enighed om på mandagens generalforsamling. En ny ansvarlig for salg og marketing søges, og en ny webmaster er allerede ansat. De skal være med til at give markedsføringen et løft. Først og fremmest skal Romo.dk helt op foran, når turister søger på internettet, forklarer Martin Iversen: - Vi skal satse mere på søgeresultaterne, for der er vi meget slanke lige nu. Vi kan se, at andre turistforeninger i Danmark har haft stor succes med at sætte hårdt ind på dette, og her må vi ud at slå igennem med alle de unikke oplevelser, som vi har her i Tønder Kommune. Det er meningen, at vi skal bearbejde de nuværende kunder, men vi skal i høj grad også have Rømø og Tønder til at appellere mere til oplevelsesturismen, siger Martin Iversen.