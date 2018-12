Endte i detentionen: Fuld mand kastede med sten

TØNDER: En mand røg natten til søndag til afkøling i detentionen, efter han ikke bare en, men to gange lavede ballade på Strucks Alle i Tønder. Den nu anholdte mand er 51 år og kommer fra lokalområdet. Hele optrinnet begyndte, da Syd- og Sønderjyllands Politi klokken 23.45 lørdag fik anmeldelse om, at manden kastede sten på vinduerne til en bolig, der tilhører en af hans kammerater, forklarer vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Da vi får anmeldelsen står manden og kaster sten på vinduerne hos hans kammerat. Optrinnet skyldes umiddelbart, at den ret feststemte 51-årige gerne ville have kammeraten med i byen - men kammeraten havde andre planer. Det nej kunne den 51-årige ikke rigtigt acceptere. Da vi når frem, har han også væltet en scooter på stedet. Scooteren har fået skrammer af det, så han fik en sigtelse for hærværk og bedt om at gå hjem.

Det tog den 51-årige imidlertid ikke ved lære af, for godt et par timer senere blev han anholdt på samme sted for at råbe og skabe sig:

- Vi endte med at anholde ham klokken 02.20 fordi han lavede gadeuorden. Han røg derefter ind til afkøling i detentionen, fortæller Ole Aamann.