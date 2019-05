Endelig: To boligblokke står for fald i Tønder

Formanden for boligforeningen, Børge Rossen, håber, at nedrivningen af de røde boligblokke langs Bargumsvej kan påbegyndes i juni/juli. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Siden efteråret 2014 har Tønder Andelsboligforening næret ønske om at rive to ældre boligblokke på Bargumsvej med 22 lejligheder ned. Det koster over 4 millioner kroner, og nu ser det ud til, at nedrivningen kan gå i gang.

TØNDER: De er Tønder Andelsboligforenings ældste boligblokke og blev opført i periode fra 1944 og 1946. 75 år senere står de to rødstensblokke på Bargumsvej i Tønder for fald. Om alt går vel går arbejdet i gang inden sommerferien. - Vi er tæt på nu. Meget tæt på. Vi satser på at komme i gang med nedrivningen i juni eller juli, siger formanden for Tønder Andelsboligforening, Børge Rossen, Tønder. Allerede i 2014 besluttede bestyrelsen i Tønder Andelsboligforening, at de to markante boligblokke på Bargumsvej i Tønder skulle rives ned. Baggrunden var, at blokkenes 22 lejligheder var i dårlig stand, og at foreningen samlet set kæmpede med en overkapacitet og dermed ledige lejemål. Fem år senere står de to blokke stadig, omend deres dage nu er talte.

Boligforeningen



Tønder Andelsboligforenings formål er at administrere og opføre almene boliger i Tønder kommune.



Tønder Andelsboligforening har idag 895 boliger, der er fordelt på 29 afdelinger.



Boligerne er geografisk beliggende således:



- Tønder by 788 boliger



- Abild 16 boliger



- Jejsing 24 boliger



- Møgeltønder 20 boliger



- Bredebro 48 boliger



Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager På den sydvendte bagside af boligblokkene befinder sig en græsplæne og Tønder Gymnasiums fodboldbane. Det er meningen, at arealet, hvor de nedrivningsdømte blokke står, skal lægges ud som grønt område. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Afvikling Grunden skal primært findes i flygtningestrømmen for tre år siden, der bremsede tilladelsen til at rive blokkene ned. Men nu er der igen ro på flygtningesituationen, og blokkene med boliger er ikke blevet i bedre stand gennem de sidste fire år. Faktisk er de 22 boliger i så ringe stand, at de i boligforeningens strategioplæg til "Fremtidssikring af de almene familieboliger i Tønder Kommune" er placeret i kategorien "afvikling". - Vi har omkring 40 ledige lejemål netop nu, og boligerne på Bargumsvej er tidsvarende, påpeger Børge Rossen. Der bor stadig tre-fire personer i de to blokke. Aftalerne om fraflytning eller genhusning i en af boligforeningens andre lejemål er ifølge formanden ved at falde på plads.

4,4 millioner kroner Efter afholdt licitation viser det sig, at det vil koste 4,4 millioner kroner af jævne de to blokke med jorden. Med i denne pris er 1,1 millioner kroner til uforudseelige håndværkerudgifter. Tønder Kommunes økonomiske bidrag til den samlede regning er 250.000 kroner. Det har kommunalbestyrelsen nikket ja til. Det er forudsætningen for, at Boligstyrelsen godkender nedrivninger. Børge Rossen håber, med blik på de fem år der er gået, på en hurtig tilbagemelding fra styrelsen. Det er meningen, at arealet, hvor de to blokke i dag ligger, fremover skal henlægges som græsplæne. Området støder i øvrigt direkte op til Tønder Gymnasiums sportsplads med blandt andet en fodbold- og basketbane.