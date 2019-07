En våd tur i Vadehavets spisekammer

- For det første så har vi stranden for os selv i dag, siger Frands Soberra med et smil på læben og en hentydning til det ringe vejr.

Jeg får et lift af naturvejlederen sammen med sommerguiden i Frands' blå Fiat. Inde i bilen er der sand på sæderne, mellem de to forreste sæder ligger der lidt græsstrå, og bilen er proppet med alverdens friluftsudstyr lige fra gaffatape til et liggeunderlag. Gaffatapen er nyttig i dag, fordi et af vinduerne i bilen er gået i stykker, og gaffatapen hjælper med at holde ruden oppe og regnen ude.

Frisk blæst og frisk bid

Vi kører inde på Sønderstrand i en lang kortege. Forrest er vi i Frands' bil, og fordi ruden driller, blæser den friske havvind og duften af havvand ind i bilen.

Vi står ud af bilerne og samler os henne ved de grønne strandenge. Regnen siler ned, og blæsten får vandet til at stå ind i mit ansigt, mens Frands Soberra gør sit bedste forsøg for at fortælle os om de urter, vi kan finde. Der er én fordel ved, at regnen siler ned over os alle. Vi behøver ikke at skylle urterne, inden vi skal spise dem. Det har naturen allerede gjort for os.

Frands Soberra fører os rundt på engen og finder både strandasters, portulak og kveller. Ligesom de andre smager jeg på urterne.

- Du skal passe på, at du ikke får sand mellem tænderne, siger Lone Stenger til mig, da hun rækker mig en Portulak-stilk.

Men med blæsten kan det næsten ikke undgås at få sand mellem tænderne. Alligevel fornemmer jeg en smag af både salt og græs, da jeg spiser de forskellige urter. Nogle urter er mere salte end andre, og nogle har et mere frisk bid. Jeg forsøger at glemme regnen og mit våde tøj, men det synes umuligt. Sammen med min fotograf må jeg erkende, at jeg er blevet for våd til at gå med videre på smagsturen. Og jeg skal tilbage og skrive disse linjer.

Efter en time væk fra den blæsende og våde strand, knaser det stadig mellem mine tænder. Nok mest på grund af strandsandet.