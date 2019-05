En sportsdag på gaden

TØNDER: Idrætten er for længst brudt ud af hallerne og banerne. Og sporten skal omfavne alle - særligt det sidste kommer til at være helt i fokus lørdag den 25. maj i Tønder, når DGI Street byder velkommen til Gadeidrættens dag.

I centrum for det hele er skateparken Barrax ved Tønder Sport og Fritidscenter, men der er meget andet end skateboards og løbehjul på programmet på dagen.

Det slår formand for Barrax, Peter Beiter Andresen fast:

- Skateparken er der jo, så dagens aktiviteter sker rundt omkring den, men det er vigtigt at sige, at der er meget mere i Gadeidrættens dag end kun aktiviteterne i skateparken. Det er fedt, at vi står i centrum med det her. DGI bød ind med ideen, og vi var klar på det fra start.

På dagen er der også mulighed for at dyste i basketball og street soccer.

Særligt de tohjulede kommer til at få nok at se til i skateparken. Haderslev-virksomheden Scootmekka kommer nemlig med både opvisning og aktiviteter på dagen, forklarer Peter Beiter:

- Det er løbehjulene, der er i centrum på dagen. Scootmekka er med som arrangør, og de kommer med deres folk for at give opvisninger og for at lave en workshop for alle. Men de kommer også med en konkurrence, for vi skal finde ud af, hvem der kan lave de bedste tricks, forklarer han.