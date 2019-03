En skidt eftermiddag for TM Tønder

Odense/Tønder: Det blev en rigtig skidt eftermiddag for håndboldherrerne fra TM Tønder, da de søndag eftermiddag spillede ude mod bundholdet fra HC Odense.

Allerede lørdag havde de nærmeste rivaler fra Fredericia sikret sig oprykningen til ligaen næste år, og som tingene stod, havde TM Tønder sikret sig den andenplads, der giver kvalifikationskampe til oprykningsspillet. Dermed var udekampen mod Odense reelt uden betydning.

Dertil kom, at TM Tønder har en række bærende spillere ude med skader, og cheftræner Torben Sørensen valgte tillige at spare nogle spillere.

Så det blev aldrig en kamp, som TM Tønder var i nærheden af at vinde.

- Vi var udfordret af, at vi ikke kunne ramme det rette spændingsniveau i forhold til, at der ikke var så meget at spille om, lyder det fra cheftræner Torben Sørensen.

Kun i starten af kampen lykkedes det TM Tønder at følge med HC Odense, der, i modsætning til holdet fra Tønder, havde en masse på spil i søndagens kamp. Med to point mod Tønder er HC Odense kun ét point fra at skulle spille om at blive i 1. division i stedet for at rykke direkte ud og ned i 2. division.