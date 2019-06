En særling har fået sin fremtid tilbage

For fem år siden var den lille ferskvandsfisk dyndsmerling stort set forsvundet fra den danske natur. Kun i Sølsted Mose blev registreret to eksemplarer. Men nu ser fremtiden helt anderledes lys ud for den lille fyr, der tidligere endda tumlede sig i Vidåen. Det kan den komme til igen.

SØLSTED: Tre blafrende Dannebrog var hejst ud til hovedvejen. Det var for at sikre, at både pressen og andre interesserede kunne finde vej. Fredag den 14. juni var nemlig udset til at blive lidt at en eksamensdag. Ikke for kommunens flaghejsere, men derimod for den lille fisk med det sigende latinske navn "Misgurnus fossilis" - på dansk kendt som dyndsmerling. For fem år siden var den lille ferskvandsfisk med de ti markante skægtråde stort set forsvundet fra den danske natur. Kun i Sølsted Mose kunne der med møje og besvær, og først efter flere ugers rusefiskeri, påvises to levende eksemplarer. Siden dengang er der investeret godt 16 millioner kroner i restaureringen af Sølsted Mose, der med forhøjet vandstand skal udvikle sig til en af landets mest artrige højmoser - naturligvis inklusive dyndsmerlingen. Men er de mange penge godt givet ud? Har naturen fået det bedre? Og har dyndsmerlingen overlevet?

Dyndsmerling Dyndsmerlingen er en ferskvandsfisk på op til omkring 25 cm. Den lever i damme, grøfter og kanaler med blød bund og masser af vandplanter.Den er så truet, at den er på den nationale rødliste (kritisk truet) og den er desuden en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Sølsted Mose.Arten findes i de fleste lande langs Østersøen, men er gået meget tilbage i bl.a. Tyskland og Holland, hvor der er flere projekter for redning af arten.I Danmark var den indtil omkring 2. verdenskrig udbredt i det vestlige Sønderjylland, men er på grund af afvanding, oprensninger og tilgroning af vådområder stort set forsvundet.Det sidste levested i Danmark er muligvis Sølsted Mose.Kilde: Tønder Kommune

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Måske ser den ikke ud af så meget, men den er et særsyn. Dyndsmerlingen er måske Danmarks mest sjældne fisk. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Med garanti Biolog Peter W. Henriksen, Holbæk, kan betegnes som en af Danmarks førende dyndsmerling-eksperter. Han var på smerling-jagt i Sølsted Mose for fem år siden, og i det sidste par uger var han tilbage for at tjekke tingenes tilstand. Den er slet ikke så ringe endda. Faktisk var Peter W. Henriksen og biolog ved Tønder Kommune, Ole Ottosen, så optimistiske, at de fredag havde inviteret pressen, og med invitationen fulgte det nærmeste, man kan komme en dyndsmerlings-garanti. Forstået på den måde, at eksperterne ville tømme udsatte ruser i sikker forventning om, at der ville dukke en eller flere eksemplarer af den sjældne fisk op til overfalden. Peter W. Henriksen havde noget at have sin forventning og optimisme i. - Vi har været herude det sidste par uger, og næsten hver dag har der været dyndsmerling i ruserne, fortalte han på bredden af de grøfter i mosen, hvor dyndsmerlingen plejer at være. Omkring 30 eksemplarer er det indtil videre blevet til. Flere har fået klippet lidt af en finne, så der kan foretages dna-undersøgelser. Snittet er også med til at sikre, at det ikke hele tiden er de samme eksemplarer, der går i rusen.

Dyndsmerling kan kendes på sine ti karakteristiske skægtråde. Dyndsmerlingen er som regel omkring 20-25 cm lang, men kan blive op til 50 cm. Foto: Hans Christian Gabelgaard.

Tilbage til åen Med til restaureringen af Sølsted Mose hørte blandt andet at fordoble antallet af grøfter og dermed levesteder for dyndsmerlingen. Fra tidligere fem tilgroede grøftekilometer byder området nu på ti kilometer dyndsmerlings-farvand. Alle ender i øvrigt i Sejersbæk, der tæt på Højer munder ud i Vidåen. - Så det er muligt, at dyndsmerlingen finder tilbage til Vidåen. Der har den været før, fortæller Ole Ottosen. Men hvordan med dyndsmerlings-garantien overfor pressen? Spændingen stiger, da Peter W. Henriksen, står ned i grøften med vandet et pænt stykke op over knæene. Rusen trækkes op, og ja, der er liv i den. En grøn frø, flere store vandkalve og –- to dyndsmerlinger! - Det er rart at se, at det batter og at man kan redde noget, når man bruger penge på det, lyder det fra Ole Ottosen. Der var altså noget at fejre, og dermed god grund til at hejse de tre flag. De eneste, der ikke så dem, var dagens to hovedpersoner. De blev efter at være taget ud af rusen grundigt studeret og fotograferet af den inviterede presse, for derefter forsigtig at blive sat tilbage i den grøft, hvor de kom fra. Her her skal de blive - og helst vokse i både antal og størrelse.

Dene lille frø, der også var fanget i rusen, forsøgte at stjæle pressens opmærksomhed fra dyndsmerlingen. Det lykkes kun betinget. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Biolog Peter W. Henriksen er fortrøstningsfuld. Dyndsmerlingens fremgang i Sølsted Mose er afgørende for artens overlevelse i Danmark. Foto: Hans Chr. Gabelgaard