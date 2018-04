En romantisk thriller tager form i Løgumkloster

Og værsgo! Spændingen er intens på filmsettet, for i disse dage er holdet bag filmen "Tågeblik" i færd med at filme de absolut sidste scener. Det er kulminationen på to et halvt års arbejde for instruktør Ivan Elmer - men også et projekt, der er lykkedes på et særdeles lille budget.

LØGUMKLOSTER: At producere en film er langt fra en billig fornøjelse. Når man taler om filmproduktion på lavbudget, er det gerne med et budget på op mod et par millioner kroner, men der er også nogle filmskabere, der sætter sig for at udleve drømmen for mindre. Én af dem er Ivan Elmer, som i øjeblikket er ved at lægge sidste hånd på "Tågeblik", der er en romantisk thriller.

Ivan Elmer har nemlig finansieret Tågeblik uden om Det Danske Filminstitut, og han har med hårdt arbejde fået virkeliggjort drømmen om en rigtig spillefilm på en halvanden time:

- Det er virkelig en fornøjelse at være nået så langt. Det har været et hårdt arbejde overhovedet at få filmen i gang, for vi har skullet skaffe så meget selv. Man taler meget om lavbudgetfilm i Danmark i øjeblikket, men lavbudget kan være helt op til tre millioner kroner. Vores film har derimod kostet 300.000 kroner at producere til og med optagelsen. Der kommer lidt omkostninger til at klippe filmen, men vi vil gerne bevise, at man kan gøre meget for 300.000 kroner, forklarer han.