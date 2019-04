En million og et godt navn giver Zeppelin-projekt luft under vingerne

Zeppelinbasens flyhangar er udset til at være omdrejningspunkt for et kommende oplevelses- og formidlingscenter af »international karakter« om første verdenskrig, luftfarten og basens storhedstid. Hangaren dannede sidste år bl.a. rammen om en reception i forbindelse med forpremieren til filmen "I krig og kærlighed", der bl.a. er optaget i Soldaterskoven. Foto: Elise Rahbeck

Ambitionen om at skabe et oplevelses- og formidlingscenter om luftskibsbasen og første verdenskrig i Tønder har for alvor fået medvind, efter at Jyllands-Postens Fond både støtter med en million kroner og fremadrettet indgår som strategisk partner på projektet Zeppelin Tønder.

TØNDER: - Man siger, at den første million er den sværeste. Den er i hus nu. Pengene og det nye partnerskab skal bruges til at få projektet op at flyve. Sådan siger Tønders borgmester Henrik Frandsen (V), efter at han torsdag aften modtog en million kroner fra Jyllands-Postens Fond til Projekt Zeppelin. Ud over at donere pengene indgår fonden fremadrettet også som strategisk partner i projekt. Det tillægger Henrik Frandsen endog meget stor betydning. - En million kroner er mange penge, som vi er dybt taknemmelige for. Men samtidig må jeg understrege at betydningen af, at have Jyllands-Postens Fond med ombord er enormt vigtigt, også fordi fonden har et fantastisk netværk og nogle vigtige erfaringer med store museale projekter, siger Henrik Frandsen.

Sønderjyllands rolle under første verdenskrig er en meget, meget vigtig, dramatisk og fascinerende del af vores fælles danmarkshistorie. Desværre er det også en del, som ofte er lidt overset, men det kan Zeppelin-museet være med til at ændre på. Jørgen Ejbøl, formand for Jyllands-Postens Fond, Aarhus

Fonden Jyllands-Postens Fond blev stiftet den 30. juni 1971 og yder årligt støtte til sociale, kulturelle og samfundsgavnlige projekter, som tjener til opretholdelse af en liberal, demokratisk samfundsorden i Danmark.



Foruden Zeppelin Tønder er der i år blevet bevilliget midler til flere end 40 projekter. Heriblandt Aarhus Universitet, der i 2020 afholder sin internationale Matchpoints-konference med fokus på det dansk-tyske forhold historisk, økonomisk, politisk og kulturelt.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Flyhangaren i Soldaterskoven nord for Tønder var dømt til nedrivning. Nu er den blevet renoveret for et million-beløb og udset til at blive omdrejningspunkt for et kommende formidlings- og oplevelsescenter om første verdenskrig. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Stort beløb Jyllands-Postens Fond har bl.a. været med til at løfte Aros Kunstmuseum i Aarhus. Opbakningen her var på niveau med det beløb og det partnerskab, som Zeppelin-projektet er blevet tilgodeset med. Ambitionerne og visionerne for Projekt Zeppelin har været afgørende for, at Jyllands-Postens fondsbestyrelse besluttede sig for at bakke massivt op. - Sønderjyllands rolle under første verdenskrig er en meget, meget vigtig, dramatisk og fascinerende del af vores fælles danmarkshistorie. Desværre er det også en del, som ofte er lidt overset, men det kan Zeppelin museet være med til at ændre på - ikke mindst når vi jo også til næste år skal markere 100-året for genforeningen i 1920, fortæller formanden for Jyllands-Postens Fond, Jørgen Ejbøl, der bl.a. har en fortid som chefredaktør for JydskeVestkysten.

Zeppelinbasen Kort efter første verdenskrigs udbrud i august 1914 iværksatte den tyske marine bygningen af tre nye luftskibsbaser.En af dem var basen nord for Tønder, hvis første luftskibshal stod færdig i februar 1915. Tønder og Sønderjylland var efter nederlaget i 1864 blevet en del af det tyske kejserrige.



I løbet af krigen blev basen udvidet med endnu to haller, hvoraf den ene var en dobbelthal. Syd for hallerne byggedes en flyhangar og barakker til de omkring 600 mand på basen. Flyhangaren rummede en eskadrille jagerfly, der skulle beskytte basen mod fjendtlige luftangreb.



Luftskibene havde til opgave at holde øje med den britiske flådes aktiviteter i Nordsøen.



Briterne forsøgte flere gange at angribe basen i Tønder, men først den 19. juli 1918 lykkedes det for britiske bombefly.



I dag står en af de sidste bevarede tyske flyhangarer fra Første Verdenskrig stadig på basen, og rundt i skoven er fundamenterne af de enorme luftskibshaller bevaret.



Kilde: Denstorekrig1914-1918.dk

Målet Det overordnede mål for Zeppelin Tønder er at skabe et oplevelses- og formidlingscenter, og det skal være af en standard, som vil gøre det kendt ikke bare i hele Danmark, men også udenfor landets grænser. - Et ambitiøst mål, men bestemt ikke urealistisk. Vi har lagt overliggeren højt med dette projekt. Zeppelin Tønder skal ikke kun være et lokalt oplevelsescenter. Det skal være en attraktion, som skal være relevant for hele landet - og udover landets grænser, sagde Henrik Frandsen, da han præsenterede Zeppelin-projektet på Jyllands-Postens Fonds årsmøde torsdag aften.

På finansloven Zeppelinbasen i Soldaterskoven nord for Tønder har efter mange år i glemmebogen på det seneste opnået national bevågenhed. Først var basens flyhangar, der er eneste tilbageværende bygning, dømt til nedrivning. Det satte en protestbølge i gang, og så gik det stærkt. Først kom bygningen på finansloven med et beløb på tre millioner kroner, der er anvendt til udvendig renovering. Tønder Kommune bevilligede ligeledes et millionbeløb, og sidste efterår sikrede en byttehandel mellem Tønder Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet, at den historiske flyhangar og 13 hektar omkringliggende jord i Soldaterskoven nord for Tønder ville komme på kommunale hænder.

Pengene fra Jyllands-Postens Fond er langt fra nok til at starte et byggeri. Men det kan være startskuddet til noget stort. - Nu skal projektet udvikles og gøres klart, så man kan forsøge at få finansieringen i hus hos de store fonde, siger Henrik Frandsen, der anslår, at realiseringen af Projekt Zeppelin i den mest ambitiøse udgave vil kræve et trecifret millionbeløb.