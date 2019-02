En initiativrig debattør fylder 80

ELLUM: - Min mor sagde til mig ..., starter Andreas Åbling Petersen en sætning og afbryder straks sig selv:

- Historien har jeg fortalt mange gange, så jeg ved snart ikke om den er sand, men min mor var i hvert fald meget beskeden. Hun sagde, at alt nok skulle gå, hvis man stillede sig lidt i baggrunden. Det gjorde jeg - men jeg fandt så ud af, at man ikke skal gøre det, hvis der sker noget forkert.

Det er meget rammende for fredagens 80-års fødselar, for som EU-kritisk debattør og læserbrevsskribent er Andreas Åbling Petersen fortsat særdeles aktiv ved computeren i stuen på Stadebjerggård ved Ellum.

Andreas og landbruget har altid hængt sammen, for som landmandssøn var det meningen, at han skulle have overtaget farens gård. Men en ødelagt ryg satte tidligt en stopper for planerne.

- Jeg er landmandssøn og var udset til at overtage. Men som 16-årig ødelagde jeg min ryg, fordi jeg lige skulle vise mig. Jeg klatrede op ad en stige med 100 kilo korn på ryggen. Det gik da med at komme derop, men det var ikke godt til ryggen. Det var ikke tilrådeligt, at jeg skulle blive bonde - lad os sige det sådan, fortæller han.

I stedet søgte han mod Den frie Lærerskole i Ollerup på Fyn, og Andreas endte med at blive lærer. Med stor rejseaktivitet i bagagen endte han dog alligevel med at søge lidt tilbage til landbruget, for som Åbling Petersen udtrykker det, så kunne han ikke lade være. Det blev til købet af Stadebjerggård ved Ellum - og her har han haft base lige siden.