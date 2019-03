Én gaderøver på fri fod: Fire unge sigtet for dobbelt gaderøveri i Tønder

To unge mænd blev frarøvet jakker, mobiltelefoner og punge torsdag aften, da en gruppe af unge ifølge politiet begik to gaderøverier i Tønder.

Ved Aldi blev en lokal 15-årig teenagedreng ifølge politiet passet op af fem unge, som truede ham til at udlevere sin mobiltelefon, pung og jakke til banden. Kort efter var den så gal igen - denne gang var offeret en lokal 22-årig mand, som også blev truet til at udlevere mobil, kreditkort og jakke.

TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi er fortsat på jagt efter en femte medgerningsmand efter dramatisk aften i Tønder, hvor fem unge ifølge politiet torsdag aften begik to gaderøverier i træk på Kongevej i Tønder.

- De var fem i bilen. De tre blev anholdt på skadestuen, mens vi kunne anholde en enkelt derude. Den sidste formåede at flygte, og vedkommende søger vi fortsat efter, forklarer Preben Westh.

Tre af de unge kom til skade og endte på skadestuen efter uheldet. Her blev de tilset for mindre knubs - og anholdt:

- Den grå Skoda stak af, og vi satte efter dem. Det fortsatte helt til Bolderslev, hvor Skodaen klokken cirka 20.30 kører ligeud i et T-kryds og forulykker på Perbølvej umiddelbart udenfor Bolderslev.

Der var tale om en grå Skoda, som politiet efter kort tid fandt. De fem unge i bilen var dog ikke interesserede i at stoppe, men speedede i stedet op og forsøgte at ryste politiet af sig, forklarer vicepolitiinspektør Preben Westh:

Heldigvis kunne de to ofre hurtigt få fat på politiet og give et godt signalement af den bil, som de fem gerningsmænd stak af fra stedet i.

Én er varetægtsfængslet

Fredag klokken 12.30 var der et lukket grundlovsforhør for den af de sigtede, som Syd- og Sønderjyllands Politi i øjeblikket vurderer er hovedmanden bag røverierne. Der er tale om en 19-årig mand fra Nakskov, som blev anholdt efter biluheldet og han er nu varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for røveri, forsøg på røveri samt vidnetrusler:

De øvrige tre anholdtes sigtelser opretholdes, forklarer Preben Westh:

- I første omgang opretholder vi sigtelserne af de tre andre. Den efterlyste femte gerningsmand er vi ved at have identificeret, forklarer han til JydskeVestkysten fredag eftermiddag.