Tønder: Tønder Kommune er kendt for den enestående natur, som findes i dette sydvestlige hjørne af kongeriet. Her er brede vidder, vadehav og marsken at gå på opdagelse i, og der er rig mulighed for at tage en tur på Vidå med fiskestangen, indånde den friske vadehavsluft og spotte nogle af de mange fugle, som holder til i området - en af landets rigeste fuglelokaliteter.

Dette helt særlige område er en del af den prestigefyldte UNESCO's verdensarv.

På en dag i starten af efteråret tog vores fotograf kameraet under armen, og han har skudt nogle stemningsbilleder på en tur ved marsk, Vidå og vadehav.