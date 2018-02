En dør på dagsordenen

Jejsing Friskole fejrede fem års fødselsdag i august sidste år. I alle har har der været en klar adskillelse mellem skolen og børneuniversitet, der befinder sig under samme tag. Nu skal en indvendig dør gøre hverdagen lettere for alle parter. Arkivfoto: André Thorup

I mange år har børnene i Jejsing Børneunivers måtte gå uden om skolebygningen for at komme over i multihallen. Nu skal en dør løse problemet. Sagen er på dagsorden i børn- og skoleudvalget tirsdag.

JEJSING: Førstemanden i Tønders nye politiske parti Borgerlisten, Thomas Ørting Jørgensen, kalder det kort og godt for "benspænd, der gør livet surt ude i de små samfund". - Sagen har stået på i mange år. Vi burde ordne det med et nik, og så komme videre, sagde han. Om det er nok med et nik, må tiden vise. Sikkert er det, at Borgerlistens initiativ om at bringe spørgsmålet om en ikke-eksisterende dør mellem Jejsing Børneunivers og Jejsing Friskole til politisk bevågenhed og behandling har båret frugt. Når medlemmerne af børn- og skoleudvalget tirsdag sætter sig sammen til februar-mødet, er døren på dagsorden. Hvorfor det ikke er sket før, er der almen uvidenhed om. - Døren var en del af valgkampen i 2013. Alle synes, det var en god idé, men da valget var overstået, var døren glemt, husker SF's Bjarne Henneberg, der tilbage i 2011/2012 var blandt initiativtagerne til at oprette Jejsing Friskole. Skolen fejrede fem års jubilæum sidste år.

Vi burde ordne det med et nik, og så komme videre. Thomas Ørting Jørgensen, Borgerlisten, medlem af kommunalbestyrelsen

Vandtæt Hvad er problemet? Jejsing Børne-Univers og Jejsing Friskole bor under samme tag på Kærvej i Jejsing. I 2011 besluttet kommunalbestyrelsen en ny skolestruktur, der resulterede i, at Jejsing Skole blev nedlagt. Jejsing Friskole rykkede med baggrund i en lejeaftale med kommunen ind i en del af bygninger, den anden del gik til Jejsing Børne-Univers. Der var aftalt en klar adskillelse mellem partnerne, og dermed kunne børnehavebørnene altså ikke gå gennem skolens arealer for at nå over i hallen, men måtte gå uden om. - Det var et problem dengang, men det er det ikke længere, vurderede Jørgen Popp Petersen (Sl. P.) i en kort tilkendegivelse i byrådssalen, hvorefter døren blev sendt til behandling i børn- og skoleudvalg. Her er den nyvalgte formand Kim Printz Ringbæk, klar. - Vi ser frem til at få noget at lave, lød hans muntre bemærkning, inden sagen blev lukket ned.