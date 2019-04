Emanuels kulturpris 2019 uddelt - og formanden vidste intet

Skærbæk: For cirka fem år siden besluttede bestyrelsen for Kultur- og Forsamlingshuset Emanuel at uddele en kulturpris i forbindelse med den årlige generalforsamling. Men det var besluttet, at man ville springe over i 2019, på grund af travlheden med byggeriet af det nye køkken.

Det vil sige, det var, hvad formanden for Emanuel, Tove Tersbøl, regnede med.

Men resten af bestyrelsen havde - uden om formanden - besluttet, at selvfølgelig skulle kulturprisen uddeles - nemlig til formanden, Tove Tersbøl.

For som næstformanden Kirsten Dahlmann sagde i sin tale:

- Hvem ellers? Ingen har som Tove formået at blande sig i kulturlivet - og andre former for offentligt liv i Skærbæk og omegn. Sang og musik popper op som noget af det første og største: Skærbæk Egnskor, Sing'n'Swing, Fælles-sangerne er kor, der hører hjemme i Emanuel - og med Tove som korleder. Derudover har Tove Tersbøl været involveret i blandt andet Fuglsangkoret, der består af sangere, der er blinde og svagtseende. Men én af de helt store fyrtårne er Kultur- og Forsamlingshuset Emanuel, hvor Tove Tersbøl er formand og har været det i over 30 år. Hun er desuden tovholder på besøgstjenesten i Røde Kors.