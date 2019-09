Emanuel i Skærbæk dækker op til café-eftermiddag

Skærbæk: Søndag den 15. september kl. 14 inviterer Kulturhuset Emanuel til café-eftermiddag med en "gammel skærbæk-dreng", som over et veldækket kaffebord vil fortælle om sin tilværelse. Som den næste i foredragsrækken "Gamle skærbækkere" kommer Søren Eskildsen nemlig og fortæller om sit liv og arbejdsliv.

Vi håber, at mange, der har kendt Søren, har lyst til at mødes til en hyggelig søndag eftermiddag og sammen med alle øvrige interesserede høre Søren fortælle blandet andet om et spændende arbejde for Smukfest, som han i 2018 blev ordførende direktør for. /exp