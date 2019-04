Elmgaard kommer tilbage til Tønder

Jimmi Elmgaard spillede i første omgang seks sæsoner for TM Tønder, og han er den hidtil eneneste, der har rundet 100 kampe for TMT i det setup, klubben har nu. Men de seneste to sæsoner er han tørnet ud for Fredericia HK, som han var med til at spille i håndboldligaen.

- Det er meget glædeligt, at vi får tilknyttet Jimmi til truppen. Han er dygtig i begge ender af banen, og specielt i forsvaret vil han sammen med Jeppe blive et stærkt makkerpar. Jimmi besidder en stor rutine, og dermed vil han kunne være en fantastisk støtte for specielt vores unge spillere. Hans erfaring vil få stor betydning for holdet i den kommende sæson. Jimmi ved, hvad der kræves, og han er en kulturbærer, som også altid er identisk med fight og attitude, siger cheftræner Torben Sørensen i en pressemeddelelse.

Tønder: TM Tønder har længe været på jagt efter en endnu en stregspiller. Nu kan klubben meddele, at det er lykkedes at underskrive en etårig aftale med Jimmi Elmgaard.

Hjem til Tønder

Hovedpersonen selv glæder sig til at komme tilbage til TM Tønder:

- Efter et par udbytterige sæsoner i Fredericia, så ser jeg frem til at komme "hjem" til Tønder. Jeg har altid haft et specielt forhold til klubben, og da muligheden bød sig for igen at komme til TM Tønder, var jeg ikke i tvivl. Det føles rigtigt at komme retur. Jeg er som før garant for fight og vil vinde, hver gang jeg går på banen.

- I forsvarsdelen er jeg sikker på, at vi kan skabe et stærkt fundament, og her vil jeg kunne brænde igennem. Angrebsmæssigt er min spillestil gennem hårdt arbejde at skabe god plads til vores bagspillere, siger Elmgaard i pressemeddelelsen.

TM Tønder spiller første oprykningskamp til håndboldligaen skærtorsdag den 18. april, hvor holdet får besøg af Team Sydhavsøerne./aki