Løgumkloster Efterskole kan allerede melde om en stigning i antallet af tilmeldte elever for det kommende skoleår. Det har også givet udslag i form af to friske ansættelser, som skal geare skolen til at have i hvert fald ti elever mere end i år.

LØGUMKLOSTER: Blækket er netop blevet tørt på ikke bare én, men hele to ansættelseskontrakter på Løgumkloster Efterskole. Skolen er nemlig i fin fremgang, og derfor skal der mere personale til, forklarer forstander Jørn Nørgaard. Det skal først og fremmest give en styrkelse af bemandingen, men er generelt også et udtryk for, at skolen i Løgumkloster allerede har solgt flere pladser til skoleåret 2019-2020, end der er på skolen i det indeværende skoleår: - Når vi har ansat to nye, så er det bestemt en god historie. Vi skulle bruge én, men har valgt at ansætte to, og det kommer især af, at vi har solgt godt med pladser til det næste skoleår. Der startede 49 på skolen i år, men vi har allerede 59 meldt ind til det næste. Og går det, som det plejer, så kommer der også lidt tilmeldinger her i de sidste måneder, forklarer Jørn Nørgaard.

Ny tysklærer De ekstra elever har betydet, at skolen efter sommerferien opretter en ny 10. klasse. Det skyldes blandt andet, at omkring 15 nuværende 9.-klasseselever tager et år til: - En del fra 9. klasse fortsætter. Af de 25, vi har i 9. klasse vil omkring de 15 fortsætte, og det tager vi som et godt tegn. Et godt tegn, at de vil være her et år til. Samtidigt er det også elever, der er gode ambassadører for skolen, så snart vi skal starte det nye hold op. Det betyder meget, at der er nogen, som kender kulturen på skolen i forvejen, konstaterer han. De nye kræfter kommer med Mette Lykkebo, som er skolens nye sproglærer, samt Christian Hornstrup Schmidt, som har sit fokus på sprogfag, matematik og musik, oplyser skolen. - I første omgang skulle vi have styrket holdet med en ny tysklærer, men vi søgte samtidigt også at få bedre dækning på en række andre fag, afrunder Jørn Nørgaard.