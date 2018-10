Elever var ude med leen i Jejsing

Elever fra Jejsing Friskole slog tirsdag græs med le på en del af den lukkede banestrækning mellem Tinglev og Tønder. Forinden var eleverne blevet introduceret for det skarpe redskab. Græsslåningen skal sikre plads for et varieret planteliv.

JEJSING: Tirsdag blev 14 elever fra Jejsing Friskole sendt på græs bag ved skolen. På en del af strækningen på den nu lukkede bane mellem Tinglev og Tønder har ikke så få vækster, træer og buske fået liv. Men for at sikre et varieret og mangfoldigt udbud af især lave vækster så som urter, blev eleverne tirsdag sendt på græs. Forinden var eleverne af le-instruktør Niels Johansson blevet introduceret for det skarpe redskab: Leen. Eleverne fik vist, hvordan leen bæres, hvor lang afstand der skal være til andre med en le og små fif til, hvordan leen skal bruges for at skære græsset. Niels Johansson havde et bredt udbud med af leer, korte, lange og venstre- og højrebetjente redskaber. Inden eleverne blev sluppet løs, lød det formanende: - Pas godt på haserne, og pas godt på hinandens ben.

En le larmer ikke, den bruger ikke benzin, og så er den alsidig og lækker at arbejde med. Philip Hahn-Petersen, naturrådgiver, Habitats, om det skarpe arbejdsredskab leen.

InfraNatur-projekt Tirsdagens initiativ udspringer af InfraNatur-projektet, der er et samarbejde mellem Banedanmark og Miljøstyrelsen.I Danmark findes der syv udvalgte baneterræner, hvor man vil gøre en indsats for den særegne og artsrige natur.



Projektet er finansieret via Regeringens Naturpakke fra 2016.



Det er meningen, at eleverne på Jejsing Friskole fremover skal holde græsset nede på strækningen til gavn for plante- og dyrelivet.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Naturrådgiver Philip Hahn-Petersen viser, hvordan leen skærer, og hvordan man holder på det skarpe redskab. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

449 meter lang strækning Siden togdriften ophørte på jernbanestrækningen, har naturen fået lov til at udvikle sig frit. Særligt ved Jejsing er der opstået et område med selvgroet krat og små lysninger med mange forskellige arter af blomstrende urter. Fremover vil der blive udført naturpleje i lysningerne for at skabe endnu bedre betingelser for de nøjsomme plantearter og alle de tilknyttede arter af insekter og smådyr. Banedanmark fældede sidste vinter træer og buske omkring lysningerne for at give mere plads til de små blomstrende urter. Jejsing Friskole har indgået et samarbejde med Banedanmark om, at skoleelever og lærere fremover skal slå med le i lysningerne en gang om året. Jejsing Friskole bruger jævnligt naturområdet på den nedlagte bane som udendørs klasselokale i deres natur- og teknikundervisning. Nu vil den praktiske naturpleje også indgå i undervisningen, fortæller skoleleder Poul Erin Hunderup, som har helt styr på stækningens udbredelse i Jejsing: - Den er cirka 449 meter lang.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Når græs og ukrudt var slået, skulle det rives væk for at sikre en fattig jordbund uden for mange næringsstoffer. Det giver grobund for langsomtvoksende urter. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Le med flere fordele Naturrådgiver for Habitats, Philip Hahn-Petersen, der er hyret af Banedanmark til naturplejen, fortæller, at eleverne fremover skal slå græsset, så urterne får plads - og der forhåbentlig kommer flere af dem - til gavn for bier, sommerfugle og spindlere. Hvorfor bruger man en le til formålet og ikke en buskrydder eller græsslåmaskine? - En le larmer ikke, den bruger ikke benzin, og så er den alsidig og lækker at arbejde med, siger Philip Hahn-Petersen. Og så har en le også en anden positiv sidegevinst, fortæller naturrådgiveren: - Hvis du rammer en hundelort har du to stykker og ikke 1000. Det var første gang, at Mads-Emil Andersen fra friskolens 4. klasse, havde en le i hånden. - Det er sjovt. Er det svært? - Nej, ikke når man først har lært det.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager De 14 elever gik straks - på trods af det våde vejr - i gang med at slå græsset. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Eleverne på Jejsing Friskole fælder grønt på banen bag skolen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Naturrådgiver Philip Hahn-Petersen sliber skæret, før leen svinges i græsset. En le har flere fordele, mener han. Blandt andet bliver en hundelort delt i to - og ikke i 1000 som en buskrydder ville gøre. Foto: Hans Chr. Gabelgaard