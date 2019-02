Elever valfartede til ny elektrikeruddannelse i Tønder

I ugerne op til EUC Syds nye elektrikertilbud startede på campus i Tønder, væltede det ind med elever. Afdelingschef er glad for, at de første elever har fået aftaler om praktikpladser.

TØNDER: I starten af det nye år beskrev vi her i JydskeVestkysten, at der var tilmeldt ni elever til den nye elektrikeruddannelse på Campus Tønder.

Afdelingschef Elisabeth Holm glæder sig over, at den nye elektrikeruddannelse på EUC Syd i Tønder har fået 15 elever. Sidste tilmelding kom den 17. januar, der var dagen, hvor uddannelsen begyndte. Arkivfoto: HCG

Elisabeth Holm oplyser, at én af eleverne allerede har en underskrevet praktikpladsaftale og et par stykker har forhåndsaftaler efter bestået grundforløb på hånden.

Dansk og fysik

Eleverne er startet på det, der hedder grundforløb 2, hvor de skal gennemføre et forløb på 20 uger, der indeholder både praktik og teori. Emnerne spænder over el-teori, kundeservice, samarbejde og sikkerhed på arbejdspladsen og derudover har de grundfagene dansk, matematik og fysik.

Hidtil har elever på elektrikeruddannelsen måttet pendle til Haderslev eller Sønderborg for at kunne begynde på grundforløbet til uddannelsen som elektriker. Men det er et overstået kapitel nu.

- Der er flere grunde til, at vi åbner op for elektrikerne i Tønder. Der er dels en stor efterspørgsel på faglærte elektrikere, dels havde vi rent geografisk den udfordring, at mange uddannelser ligger på østkysten. Der er stor interesse i at få flere ting ført vestpå. Derudover vil vi gerne kunne give et bredere udbud til de unge her i området, har Elisabeth Holm tidligere fortalt her i avisen.