Elever med særlige tyskkundskaber blev fejret

Mandag modtog en række elever Deutsches Sprachdiplom, der giver dem adgang til at læse videre på et tysk universitet uden at skulle op til en sprogtest først. Næste skoleår udvides Tønder Gymnasiums tysktilbud.

Tønder: Anna Amby Frejbæk, rektor på Tønder Gymnasium, stillede sig mandag op i skolens auditorium og holdt en lille tale for en speciel gruppe elever - nemlig de elever, der har gjort sig fortjent til Deutsches Sprachdiplom på højeste niveau. Hun fortalte eleverne, at de er sjældne, og at der er brug for dem. Hun pegede på, at elevernes tyskkundskaber åbner døre. I år er der 28 elever, der modtager sprogdiplomet på højeste niveau, hvilket giver dem adgang til at læse på tyske universiteter uden forudgående sprogtest. - Et stort tillykke til jer alle, rundede Anna Amby Frejbæk af, inden hun overlod ordet til Kathrin Drygala De Oliveira, Stockholm, der er faglig rådgiver for skoler, der arbejder med Deutches Sprachdiplom i Sverige og Danmark. Hun holdt en lille tale og overrakte så en blomst til Vibeke Ehrhorn for det pionerarbejde, tysklæreren har udført på Tønder Gymnasium, når det kommer til Deutsches Sprachdiplom.

Diplom-modtagerne Følgende elever på Tønder Gymnasium har gjort sig fortjent til Deutsche Sprachdiplom på højeste niveau: Sara-Marie Ketelsen, Celine Heyden, Lasse Thamsen, Nadja Brandenstein, Ronja Hansen, Larissa Tenreiro Abrantes, Hannah Cathaerina Christiansen, Hannes Petersen, Julie Sinning Petersen, Azadeh Akhavan, Mikkel Edling, Julia Bremer, Lara Friedrichsen, Sandra Ibsen, Lea David, Malin W. Johannsen, Nele Fischer, Lola Kirchner, Thale Jessen, Casper Hanisch, Lisa Michelle Terlinden, Camia Nahnsen, Camilla Smidt Jensen, Laura Zernecke, Sereh Boock, Yannick Georg Ullisch, Julia Reinhardt og Amina Ravn-Kyhn.

Stolt elev Og så skulle der ellers uddeles diplomer. En af de elever, der modtog et diplom, var 19-årige Amina Ravn-Kyhn fra Tønder. Hun har ved siden af de almindelige tysktimer haft forberedelsestimer med Vibeke Ehrhorn og ellers arbejdet derhjemme forud for de prøver, der afgjorde, om hun modtog diplomet. Det har været hårdt, fortalte hun. - Det har også været lærerrigt. Jeg har fået meget ud af det, som jeg også kan bruge i min almindelige tyskundervisning, fortalte hun efter mandagens lille ceremoni. Efter en skriftlig prøve sidste år og en mundtlig prøve i starten af i år står hun nu med diplomet. - Det er jeg da mega stolt af, slog hun fast. - Det giver mig da endnu mere mod på at studere i Tyskland, fortalte eleven, der overvejer at studere i Berlin.