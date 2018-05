Elever konkurrerer om bedste film

Tønder: Det Blå Gymnasium Tønder afholder igen i år Hammerich filmfestival på Ecco Center Tønder. Det sker tirsdag 22. maj kl. 10.00. Filmene er produceret af elever fra skolens mediefagsklasser på 2. og 3. årgang og bliver bl.a. bedømt af elever fra 8. klasse fra Tønder Kommune.

Mediefagslærer Kirsti Dana Jakobsen har store forventninger til filmfestivalen og niveauet på årets film, forklarer hun i en pressemeddelelse:

- I år er der kommet mange forskellige film fra eleverne. Der vil derfor både bliver vist reklamefilm, gysere samt dramaer, som både ender lykkeligt og ulykkeligt. Det er også netop det, der er enormt fedt ved mediefag, nemlig det, at eleverne får frie rammer til at være kreative og beskæftige sig med lige den genre, de brænder for. De har virkelig knoklet.

Også eleverne glæder sig meget til at vise filmene frem. Milena Kristensen går i 3. D og har været med til at lave filmen "Normal":

- Jeg glæder mig utroligt meget til dette års filmfestival, da mediefag har været et af mine yndlingsfag igennem min tid på HHX. Det bliver fedt at se de film, som de andre hold har lavet, samt ikke mindst at vise vores egen film. Det er en film, som vi i gruppen har lagt rigtigt meget arbejde i. Vores film omhandler en verden, hvor det er normalt at være homoseksuel i stedet for heteroseksuel, og filmen har til formål at sætte den verden vi lever i i perspektiv og stille spørgsmålstegn ved alle vores fordomme.