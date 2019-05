Lærer i natur- og teknik, Keen Andersen, var også ude med nettet mandag. Sammen med 22 elever fra Jejsing Friskole og biologer gennemgik de området omkring banelegemet for at se, om der er kommet ny arter efter at eleverne er begyndt at naturpleje området. Foto: Martin Franciere

Eleverne fra Jejsing friskoles 4. til 6. klasser gik mandag på jagt på den tidligere banestrækning ved Jejsing. Der kom masser af myg, spindlere og en enkelt flåt i nettene.

JEJSING: Siden togdriften ophørte på jernbanestrækningen mellem Tønder og Tinglev, har naturen fået lov til at udvikle sig frit. Særligt ved Jejsing er der opstået et område med selvgroet krat og små lysninger med mange forskellige arter af blomstrende urter. Området var i efteråret genstand for naturpleje med le. Mandag var turen kommet til at se, om græsslåningen havde levnet plads til planter og insekter. De 22 elever fra Jejsing Friskoles 4., 5. og 6. klasser havde bevæget sig ud af klasseværelserne og ind i naturen. - Jeg har fanget et dyr - nej, der er søreme to ... Øv, nu fløj de deres vej, lød det på en gang opmuntret og opgivende fra en af pigerne, der som drengene var udstyret med store insektnet, som man måske kender det fra Tintin-bøger, når detektiverne Dupont og Dupond skal fange eksotiske kryb.

Naturpleje Jejsing Friskole udfører naturpleje i lysningerne langs banelegemet for at skabe endnu bedre betingelser for de nøjsomme plantearter og alle de tilknyttede arter af insekter og smådyr.Banedanmark fældede forrige vinter træer og buske omkring lysningerne for at give mere plads til de små blomstrende urter.



Nu slår eleverne fra friskolen med le græsset i lysningerne to gange om året. Desuden bruges arealet langs banelegemet til undervisning.



Initiativet udspringer af InfraNatur projektet, der er et samarbejde mellem Banedanmark og Miljøstyrelsen om at gøre en indsats for den særegne og artsrige natur der findes på 7 udvalgte baneterræner.



Projektet er finansieret via Regeringens Naturpakke.

Eleverne lytter interesseret til de fund, der er gjort i et af insektnettene. Foto: Martin Franciere

Farligt kryb Men man behøver ikke nødvendigvis ty til tegneserier for at finde farlige kryb. De findes også i krattet ved banestrækningen ved Jejsing og hedder flåter. Et eksemplar af det lille dyr, der kan have en stor indvirkning på mennesker, var fanget og puttet i et gennemsigtigt plastikglas. Og så kunne alle eleverne ellers "mærke" at det begyndte at klø her, der og alle vegne. Også edderkopper og myg gik i nettene. Men at fastslå arterne er ikke så ment, som det kunne lyde, fortæller lærer Keen Andersen, der underviser i faget natur og teknik og som var at finde ved banelegemet. - Alene i Danmark findes der 20.000 spindlere. Det bliver en større opgave at fastslå arterne, konstaterer Keen Andersen.

Nettene blev både viftet gennem luften og hen over græsset for at fange insekter. Foto: Martin Franciere

Særegen natur Eleverne var begejstrede for at være ude under den åbne himmel. - Det er fedt nok. Det er bedre at være ude i naturen i stedet for at sidde inde. Det er også sjovt at være ude, siger Patrick Larsen. Det lykkedes for de flittige elever - måske med hjælp fra Keen Andersen - at identificere tre forholdsvis sjældne planter som lidenklokke, hængeurt og blåhat. - De er alle i voldsom vækst langs banelegemet, konstaterer faglæreren. Initiativet mellem Jejsing Friskole og Banedanmark udspringer et samarbejde mellem Banedanmark og Miljøstyrelsen om at gøre en indsats for den særegne og artsrige natur på udvalgte baneterræner.

Eleverne fra Jejsing Friskole naturplejer området ved banelegemet bag ved friskolen. Naturplejen foregår med le og desuden indgår vækster og insekter nu i skolens undervisning. Mandag var eleverne bevæbnede med net på jagt efter insekter og kryb. Foto: Martin Franciere

