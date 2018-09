Elever fra 1. klasse stillede spørgsmål om nybyggeri i Agerskov

- Hvor lang tid tager det at bygge, hvad koster det, hvor lang tid tager det at lægge gulv og hvor er møblerne, er bare nogle af de spørgsmål, som eleverne gerne ville have svar på.

Efter en kort rundvisning på byggepladsen, hvor tre tømrere til daglig slider i det, var børnenes mundtøj blevet varmet op og spørgsmålene stod i kø for at blive besvaret:

Tømrermester Henning Matzen er på Tingbjerg ved at opføre et helt nyt parcelhus på 180 kvadratmeter. Og det var netop huset og byggepladsen de 12 elever fra Agerskov Skoles 1. klasse besøgte.

AGERSKOV: Eleverne fra Filialskolen i Agerskov droppede tirsdag formiddag dansk, matematik og idræt for til gengæld at besøge en række lokale virksomheder som den lokale kro, børnehave og kirke - samt tømrerfirmaet Matzen Byg Aps.

Matzen tager også del i samfundsansvaret ved at have skolepraktikanter med i virksomheden, fortæller han.

- Jeg synes, at det er et spændende initiativ, som skolen har taget, og som den viser det lokale erhvervsliv. Det vil jeg gerne støtte op om, siger Henning Matzen, der selv har børn i skolen i Agerskov.

Tidlig prægning

Det er første gang, at Henning Matzen har en skoleklasse på besøg på byggepladsen - men det bliver ikke den sidste gang. I de kommende måneder vil forskellige klassetrin komme på besøg på Tingbjerg, og her vil eleverne kunne høre, at huset er på 180 kvadratmeter, at prisen for huset er cirka tre millioner kroner, og at det tager cirka fem måneder at opføre et parcelhus.

- Det er også rigtig flot, lød det fra klassens enlige dreng, Mads.

Filialleder på Agerskov Skole, Helle Jeppesen, fortæller, at virksomhedsbesøgene er en del af den nye strategi for at åbne skolen mod det omkringliggende samfund. Desuden gør det ikke noget, at børnene præges i en tidlig alder, hvis de skal inspireres til at beskæftige sig med noget andet som voksne end det, forældrene arbejder med.

- Vi vil gerne fortælle de gode historier og vise eleverne, hvad der sker i Agerskov, siger filiallederen.

Eleverne besøger i de kommende måneder Agerskov Kirke, Agerskov Børnehave, Agerskov Kro, Matzen Byg, Marianne Sørensen Mad samt Retap.