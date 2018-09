Elever forbereder skole til stort arrangement

Tønder: Torsdag eftermiddag bliver dette års Event House skudt i gang af borgmesteren. Tirsdag formiddag er skolegården endnu ikke gjort helt klar, men eleverne har lagt mange arbejdstimer i at gøre alting klar til arrangementet. To af de elever er Klara Styrbak og Emma Hansen fra 9.D. De er i to dage gået rundt og spurgt omkring 50 butikker i lokalområdet, om de havde lyst til at donere gaver, som nu kan vindes i en tombola.

- Vi er meget overraskede over, at der er så mange butikker, der har været villige til at støtte op og give gaver til vores arrangement. I starten var det lidt grænseoverskridende bare at gå ind og spørge om gaver, men de fleste var rigtig søde, siger Klara Styrbæk.

Eleverne havde fået en seddel med på rundturen fra skolelederen, så butikkerne kunne se, at donationerne gik til arrangementet og ikke bare blev beholdt af indsamlerne. Gaverne bliver opbevaret på lærerværelset, og der er blevet samlet så mange gaver ind til tombolaen, at der næsten ikke er plads til lærerne. De to hovedpræmier er en stor legetøjsbil fra Volkswagen og et værktøjssæt.

- Vi har fået tøj og rigtig mange gavekort. Som tak for alle gaverne, så laver vi et skilt med firmaernes navne på. Derudover reklamerer vi også lidt for gaverne på Facebook og siger tak for donationen, siger Emma Hansen.