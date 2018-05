Elever fik indtryk fra 14 kortfilm i Eccocenterets mørke

Eleverne fra Det Blå Gymnasium i Tønder viste 14 kortfilm, der er lavet på skolens mediefagslinje. Zentropa og Mads Langelund var med på sidelinjen som dommere.

TØNDER: Der var blå drinks i glassene, sprøde popcorn i bægerne og spændende og hjemmelavede film på lærredet, da Det Blå Gymnasium tirsdag afholdt Hammerich Filmfestival 2018 på Eccocentret. I det mørke auditorium havde de mange handelsskoleelever fået følgeskab af et hold elever fra Løgumkloster samt Tønder Overbygningskoles 8. årgang, som skulle fungere som dommere i filmkategorierne: Bedste film, udførelse, detalje, scenografi og idé. Desuden blev der senere på aftenen uddelt publikumsprisen under årets tudefest på handelsskolen. Blandt de håbefulde elever, der gerne ville modtage bare én af priserne, var Glenn Andersen, André Pedersen, Mikkel Nielsen og Ib van den Heuvel - alle fra Det Blå Gymnasiums 3. D.

Det er en festdag, hvor eleverne også skal mærke, hvad det vil sige at være i denne filmverden. Kirsti Jakobsen, underviser i mediefag,

Hvad er normalt? De fire fyre har arbejdet med mediefagets film den seneste tid - udfordringerne har været mange og varierede. De har skullet lave manuskript, drejebog, caste, spille skuespil og sørge for, at lyd, billede og klipning gik op i en højere enhed. - Den største udfordring har nok været at koordinere de udefrakommende skuespillere, siger Glenn Andersen, der med André Pedersen har stået for kamera og lyd på filmen "Normal". Normal handler om, hvad der er normalt - og ikke. Tænk nu, at det var normalt at være homoseksuel og anormalt at være heteroseksuel?

Mads Langelund Inde i Eccocentrets biografmørke havde ikke kun eleverne en afgørende finger med i spillet om, hvem der skulle have priser. Det var tilkaldt assistance fra Lisbeth Hartz, projektkoordinator ved Tønder Kulturskole, Brian Højer Andersen, videoproducer, Ann-Alicia Ilskov, juniorproducer ved Zentropa - og Tønders egen Mads Langelund. For tre år siden vandt Mads Langelund med sit hold prisen for bedste film på samme filmfestival. Dengang gik han på 3. årgang og spillede den ledende karakter i filmen Battlemind - siden har han slået sig ned som skuespiller og musiker. Faktisk har han netop sagt sit job som pædagogmedhjælper op for at kunne hellige sig tiden til skuespil, videoproduktion og musik. Han har en single med titlen Marco Polo undervejs og forventer, at den vil blive udgivet i løbet af sommeren, fortæller han.