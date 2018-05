Elever blev klogere på store lastbiler

Eleverne på Møgeltønder Skole fik fredag lov til at se udsigten fra en lastbilchaufførs sæde. Blinde vinkler og sikker trafik var på skoleskemaet for en dag.

-Nja, kan I det fra vejen. Nej, I skal vinke til chaufføren, lød rådet fra Bent Jørgensen, der efterfølgende gav eleverne mulighed for ved selvsyn at opleve de blinde vinkler ved førerhuset.

MØGELTØNDER: Eleverne på Møgeltønder Skole havde fredag lastbiler, blinde vinkler og sikker trafik på skoleskemaet. Under navnet "Trafiksikkerhed i øjenhøjde", turnerer OKs lastbilchauffører land og rige rundt for at oplyse og fortælle skoleelever om de farlige situationer, der kan opstå, når store, tunge køretøjer er implicerede, og de farlige højresvingsituationer, der især opstår i kryds, hvor trafikken holder stille, og cyklister og gående hurtigt kan forsvinde "under radaren".

Husk cykelhjelm

I førerhuset fra en lastbil er der glimrende udsigt frem og til siden. Men ikke helt tæt på og under sidespejlene. Det fandt eleverne ud af efterhånden, som de fik lov at sætte sig i førersædet, mens et par klassekammerater gik rundt om førerhuset, hvorefter de for et øjeblik forsvandt ud af synsfeltet.

Emma C. Nissen og Caroline Mammsen cykler selv til skole af og til. Efter en tur i førerhuset er de klar over, at man skal være opmærksom på de store maskiner, og at en cykelhjelm kan gøre en forskel, hvis man vælter på cyklen.

I øvrigt vejer OK-lastbilen 56 ton, når den er fuldt lastet med benzin eller diesel.