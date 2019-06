El-forbindelse: Her kræver Tønder omstridt kabel gravet ned

Sagen

Energinet planlægger etablering af en 400 kilovolt højspændings-luftledning mellem Idomlund ved Holstebro over Endrup videre til Ribe og ned til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse. Det drejer sig om cirka 500 master med en højde af omkring 35 meter.Sidste efterår offentliggjorde Energinet en rapport, der konkluderer, at der maksimalt kan nedgraves i alt 26 km højspænding på den 170 km lange strækning. Den rapport er netop nu ved at blive trykprøvet af eksterne eksperter.



Kritikken tog for alvor fart, da konsekvenserne og siden linjeføringen i foråret blev kendt, og sydjyderne kunne konstatere, hvordan masterne skulle gå igennem følsom og beskyttet natur. Den 7. maj arrangerede seks borgmestre en besigtigelsestur i et af de områder, hvor masterne efter planen skal opføres. Kun få landspolitikere dukkede op. Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) sendte afbud dagen før, men lovede at komme til møde i "nærmeste fremtid". Den 24. maj meddelte energiministeren, at han vil indkalde forligspartierne bag den nuværende beslutning om masteløsningen til nye forhandlinger for at afdække, hvilke andre muligheder, der er og økonomisk mulighed for. I begyndelsen af juni meddelte folketingsmedlem Henning Hyllested (EL), at han vil kalde ministeren i samråd om sagen.