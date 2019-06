Extreme Volkswagen Challenge i Agerskov havde i år besøg af 430 deltagere, som skulle løbe ti kilometer og klare 23 forhindringer. Initiativtager Mette Greve glæder sig over afviklingen.

- Vi var super godt tilfreds i hvert fald med det antal. Og så havde vi flere eliteløbere med i år, fortæller Mette Greve, der vurderer, at der var omkring 20 eliteløbere - blandt andre nogle fra Sjælland.

Hun peger blandt andet på, at løbet i år blev afviklet på samme tid som flere andre arrangementer.

- Det gik faktisk super, super godt. Der var 430 deltagere, fortæller Mette Greve, der ud over at være initiativtager også er med i løbets styregruppe.

Nye tiltag

Årets Extreme Volkswagen Challenge bød på flere nyheder. Blandt andet var der i år et børneløb, hvor to guider fulgte med børnene rundt. Her deltog syv børn.

- De havde bare en super oplevelse, for de blev hjulpet igennem, hvis det var, de havde problemer, men ellers skulle de løbe på lige vilkår med de voksne, fortæller Mette Greve.

Tidligere har deltagerne fået overrakt deres medalje, når de kom i mål, men i år skulle de selv på ruten sikre sig medaljen i en container med mudder.

- Det synes folk faktisk var lidt sjovt, fordi så gør man sig lidt mere fortjent til den, siger Mette Greve.

Der var flere nye forhindringer på ruten. Mette Greve havde lånt forhindringer hos det store Esbjerg-løb SEPE Extreme Challenge. Blandt andet var en stor væg, der skulle forceres, lånt i Esbjerg.

Årets udgave af Extreme Challenge i Agerskov blev hos mændene vundet af Danni Møller i tiden 53 minutter og et sekund. Hurtigste kvinde blev Astrid Martin, der klarede ruten på en time, to minutter 50 sekunder, mens The Beast 1 blev bedste hold - holdets gennemsnitstid var en time, 17 minutter og 16 sekunder.