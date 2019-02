Ekstraordinært godt år: Bank endte med rekordoverskud

Kursgevinster, flere kunder og lave nedskrivninger har medvirket til, at Kreditbanken er kommet ud med et overskud før skat på rekordhøje 93,2 millioner kroner.

Overskuddet for 2018 endte på 93,2 millioner kroner før skat. Et resultat, der er næsten 20 millioner kroner bedre end i 2017, men vinden har også blæst Kreditbankens vej det seneste år.

Kvartalsregnskabet viste nemlig et rekordstort plus på 84,4 millioner kroner før skat, og årets sidste måneder kom ikke til at ødelægge det billede, viser det årsregnskab, den sønderjyske bank netop har præsenteret.

Banken har blandt andet tjent et engangsbeløb på omkring 19 millioner kroner ved at sælge sin beskedne andel af Valueinvest, der var ejet af en række danske banker i fællesskab, til australske Macquarie Investment Management.

Et forsigtigt budget

Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Bekymring for, at sidste sommers tørke med forsinkelse kommer til at ramme bankens landmænd har nedjustreret forventningerne til 2019, ligesom man ikke vil komme i nærheden af igen at få kursgevinster på 35 millioner kroner.

- Vi forventer at realisere et resultat før skat på mellem 35 og 55 millioner, siger Lars Frank Jensen, der som en tredje faktor nævner, at banken - traditionen tro - har valgt at have en "forsigtig tilgang til det at budgettere".

Med årets resultat har Kreditbanken kunnet konsolidere sig yderligere, så egenkapitalen nu lyder på 570 millioner kroner.