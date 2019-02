Tirsdag kiggede en trafiksikkerhedsrevisor nærmere på Rangstrupvej mellem Agerskov og Rangstrup for at danne sig et overblik over området, hvor der er planlagt en dobbeltrettet cykelsti.

RANGSTRUP: Tirsdag kiggede en såkaldt trafiksikkerhedsrevisor forbi Rangstrupvej mellem Rangstrup og Agerskov. Trafiksikkerhedsrevisoren, Steen Eisensee, er en uvildig ekspert, der ved noget om trafiksikkerhed. Det er Tønder Kommune, der har bestilt Steen Eisensee til at tjekke, om trafikforholdene er så farlige, som landmand Marius Meldgaard har givet udtryk for her i avisen. I weekenden fortalte Marius Meldgaard om sin bekymring over den af teknik- og miljøudvalget valgte placering af en dobbeltrettet cykelsti på den nordlige side af Rangstrupvej. Det er umiddelbart tæt på Marius Meldgaards produktion af slagtekyllinger. - Jeg kigger kun på trafiksikkerheden. Jeg er uvildig og ser på en sag med åbne øjne, forklarede Steen Eisensee Marius Meldgaard, mens han iførte sig den skriggule sikkerhedsvest, trak et opmålerhjul frem og skridtede over landevejen. - Den er seks meter bred, noterede han.

Steen Eisensee forstår godt landmand Marius Meldgaards bekymring for ulykker. Men det er jo ikke dit ansvar, sagde trafiksikkerhedsrevisoren i den gule sikkerhedsvest. Foto: Martin Franciere

Glad for besøg Steen Eisensee havde læst på lektion hjemmefra og studeret den artikel, som Marius Meldgaard medvirker i. - Jeg forstår godt din bekymring. Helt sikkert. Men det er ikke dit ansvar, hvis lastvognschaufførerne er implicerede i et uheld, påpegede Steen Eisensee. Marius Meldgaard er glad for, at en uvildig person har taget placeringen for cykelstien i øjesyn. - Det er rigtig fint, at han går det igennem. Jeg er mere tryg, når det er en uvildig person uden interesser i udfaldet, siger Marius Meldgaard. Den ingeniøruddannede trafiksikkerhedsrevisor vil nu skrive en anbefaling ud fra sine betragtninger og opmålinger langs Rangstrupvej. Steen Eisensee forventer, at rapporten afleveres til Tønder Kommune i midten af næste uge.