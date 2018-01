Ekspert ser ikke noget problem i to kasketter

Er det i orden, at en person er formand for en vælgerforening og samtidig er med til at udpege en formand for det udvalg, man er fagchef i? Spørgsmålet melder sig efter den sidste tids læserbreve i JydskeVestkysten i sagen om Jens Møllers udtræden af Venstre.

"Spørgsmålet er dog, om fagchefen ikke kommer lidt for tæt på det politiske niveau, når han lørdag den 22. december står frem i JydskeVestkysten og direkte opfordrer en siddende og genvalgt politiker, som Jens Møller, til at trække sig fra kommunalbestyrelsen," skriver Palle Graversgaard (S) og uddyber overfor avisen, at Lars-Erik Skydsbjerg omend ikke juridisk, så moralsk med sin dobbeltrolle risikerer at stille sig i et uheldigt lys.

I en række af læserbrevene i avisen peges der på, at Lars-Erik Skydsbjerg også selv har et moralsk problem, når han har to kasketter på som både kommuneforeningsformand for Venstre og som Tønder Kommunes fagchef for ejendom, plan og drift.

Ikke mindst kommuneforeningensformanden for Venstre, Lars-Erik Skydsbjergs udtalelse om, at Jens Møller er moralsk forpligtet til at give sit mandat tilbage til Venstre, har mødt en del kritik.

"Den mand (Lars-Erik Skydsbjerg, red.) tillader sig at betvivle min moral og samvittighed, samtidig med at han, som chef for teknisk forvaltning, sidder sammen med borgmesteren og laver konstitueringen efter kommunalvalget i november. På den måde var han igen med til at bestemme, hvad der skulle være hans udvalgsformand og hvem teknisk udvalg skulle have som medlemmer."

"Formanden (Lars-Erik Skydsbjerg, red.) ønsker god moral og anstændighed i højsædet, men noget tyder på, at han selv har det svært med de demokratiske spilleregler. Er det mon på tide for Venstre i Tønder at se sig om efter en ny formand?".

Intet problem

Ifølge Roger Buch, der er ekspert i kommunalpolitiske forhold og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er der ikke noget til hinder for, at man har begge de kasketter på, som Lars-Erik Skydsbjerg bærer.

- Der er slet ikke noget at komme efter. Man er først inhabil, hvis man har stærke personlige eller økonomiske interesser i en sag, siger Roger Buch og tilføjer:

- De to parter skal selvfølgelig sørge for, at det er 100 procent rent fagligt og professionelt samarbejde. Det er vigtigt, at man sørger for at holde tungen lige i munden.

Roger Buch peger videre på, at en lokal partiformand samt en udvalgsformand - begge fra samme parti - ikke yder hinanden gen- eller vennetjenester og at der ikke er et afhængighedsforhold parterne imellem.

- Fagchefen skal servicere hele udvalget, og ikke kun formanden, tilføjer forskningschefen.