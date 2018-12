Ekspert om Inas sag: Det er uacceptabelt

Journalisering halter i Ina Wind Paulsens sag

Ifølge lektor i socialret, John Klausen, skal journalisering ske så hurtigt som muligt for at opretholde retssikkerheden. Oplysninger i en sag skal være journaliseret senest syv arbejdsdage efter, at de er modtaget.JydskeVestkysten og partsrepræsentant Torben Poczkaj har fundet en række journalnoter i Ina Wind Paulsens sag, der viser, at Tønder Kommune ikke lever op til offentlighedsloven.



1. Hændelsesdato: 08.05.2018 - oprettet den 29.06.2018. Journalnotat drejer sig om telefonsamtale angående afmelding.



2. Hændelsesdato: 18.05.2018 - oprettet den 28.05.2018. Journalnotat angående forsøg på kontakt til Ina angående udeblivelse fra samtale.



3. Hændelsesdato: 23.01.2018 - oprettet den 06.04.2018. Journalnotat vedrørende brev udskrevet via digitalpost.



4. Hændelsesdato: 28.11.2016 - oprettet den 07.04.2018. Journalnotat vedrørende partshøring, da Ina ikke er mødt til jobsamtale.



5. Hændelsesdato: 27.05.2016 - oprettet den 07.04.2018. Journalnotat vedr. partshøring fra Ina som svar på, at hun er udeblevet fra møde den 24. maj 2016.