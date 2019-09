Ekspert afviser at borg ved Højer er fra vikingetiden

Harald Blåtand har ikke haft en finger med i spillet ved Trælbanke øst for Højer. Ringvolden er 1000 år ældre, påpeger museumsinspektør Per Ethelberg, Haderslev, og afviser dermed en ny undersøgelse, der peger på, at Trælbanke kunne være hjemstedet for en hidtil skjult og ukendt vikingeborg.

HØJER: Måske gemmer Danmark på flere af vikingetidens ringborge, end vi kender til? Og stederne med den største sandsynlighed for at finde flere ringborge skulle være Borgø ved Maribo på Lolland samt Trælbanke nordøst for Højer. Denne opsigtsvækkende nyhed lancerede magasinet Videnskab.dk i den forløbne uge. Her henvises til de nyeste undersøgelser fra Aarhus Universitet, hvor tre danske forskere med en ny metode og avanceret teknik jagter mulige ringborge fra Harald Blåtands tid. Men selv om forskerne altså peger på Højer, så afvises muligheden af den lokale ekspert, museumsinspektør og arkæolog Per Ethelsberg fra Museum Sønderjylland: - Med den viden vi har på nuværende tidspunkt, er der intet der kan tolkes i retning af, at Harald Blåtand har haft en finger med i spillet på Trælbanke, siger Peter Ethelsberg.

De fem borge De fem danske vikingeborge, der er fundet og bygget under Harald Blåtand for over 1.000 år siden, ligger i Jylland, på Fyn og på Sjælland. De fem borge er følgende:



- Aggersborg ved Løgstør



- Fyrkat ved Hobro



- Nonnebakken ved Odense



- Trelleborg ved Slagelse



- Borgring i Køge



Årsagen til opførelsen af borganlæggene over hele landet kendes ikke, men skal muligvis findes i indre magtkampe i slutningen af Harald Blåtands regeringstid, der endte i 986, hvor han blev dræbt efter kampe mod sønnen Svend Tveskæg og hans tropper.



Kilde: Vikingeborge.dk

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Nye metoder gør, at forskere fra Aarhus Universitet mener, at Trælbanke ved Højer kan være hjemstedet for en ringborg fra vikingetiden. Teorien køber museumsinspektør og arkæolog Per Ethelsberg fra Museum Sønderjylland dog ikke. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Meget ældre Når han udtaler sig så forholdsvis skråsikkert, skyldes det, at der tilbage i 1964 og 1978 er foretaget to større udgravninger omkring Trælbanke, netop for at fastslå, om der er tale om en vikingeborg. I alt er der i Danmark kortlagt fem af slagsen. Men resultaterne af undersøgelserne nordøst for Højer taler deres tydelige sprog: - For at blive anerkendt som et anlæg fra vikingetiden, skal en række kriterier være opfyldt. Det eneste kriterie, som Trælbanke opfylder er, at anlægget er cirkulært, altså rundt. De undersøgelser og fund, der er gjort på stedet peger entydigt på, at der er tale om et anlæg fra ældre romersk jernalder og dermed tiden fra Kristi fødsel og frem til år 200 år. Det er altså næsten 1000 år ældre end vikingeborgerne, påpeger den sønderjyske museumsinspektør.

Fem borge Der findes fem kendte ringborge i Danmark, som arkæologerne studerer netop nu. De ligger i Jylland, på Fyn og på Sjælland og er bygget under Harald Blåtand. I Køge ligger den senest opdagede vikingeborg "Borgring", som blev opdaget i 2014. Der er taget initiativ til at ringborgene skal optages på UNESCO's liste over verdenskulturarv. At der skulle være flere end de hidtil opdagede fem borge, ville kunne få stor betydning for danmarkshistorien, vurderer forskerne bag de nye undersøgelser: - Opførelsen af ringborgene er det største samlede initiativ i vikingetiden, som vi kan se i dag. De er et vendepunkt i forståelsen af, hvad der sker med Kongeriget Danmark. Derfor vil vi meget gerne forstå, hvordan det hele hænger sammen. Hvis det viser sig, at der findes yderligere ringborge, er det et stort punkt i danmarkshistorien, der skal revurderes, siger arkæolog og professor ved Aarhus Universitet Søren Michael Sindbæk til videnskab.dk.

Uden for nummer Men Trælbanke ved Højer har altså ifølge Per Ethelberg hverken mulighed for at komme på verdensarvslisten hos UNESCO eller bidrage med ny viden. Trælbanke er ifølge Museum Sønderjyllands udgravninger og forskning en af to germanske ringborge, der eksisterede samtidig med det navnkundige Olgerdiget, som der findes rester af på tværs af Sønderjylland. Trælbanke danner sammen med en anden ringborg, der er fundet på Sild, et samlet forsvarsværk, der skulle beskytte indsejlingen til Vidåen. Dette forsvarsværk daterer sig tilbage til første århundrede efter Kristi fødsel. Denne antagelse bestyrkes af andre fund i området tæt på Trælbanke. Tilbage i 2010 gennemførte Museum Sønderjylland her er en større udgravning ved Kærgaard forud for etableringen af en stor stald. Dengang blev der fundet rester af bebyggelser og potteskår, der blandt andet gennem Kulstof 14-dateringen kunne tidsfæstes til romersk jernalder omkring år 100.