Det er her i den nordlige ende af stien langs Vidåen i Tønder, at hærværksmændene gentagne gange har slået til. Thomas Thomasen tror ikke længere, at der blot at tale om drengestreger.

En skolevej for cyklister i Tønder er plaget af gentagen hærværk og tyveri af LED-lamper. Det skaber utryghed for dem der bruger stien, koster skatteborgerne penge, og udsætter samtidig gerningsmændene for fare, påpeger kommunens projektleder.

TØNDER: - Åh nej, nu igen. Cyklister langs den såkaldte sorte sti mellem Tønder Svømmehal og Vidåen, forbi Grundskolen og ud til jernbanebroen har i de forløbne måneder gentagne gange været udsat for delvis mørklægning. En eller flere af de opstillede lamper langs stien holdt pludselig op med at virke. - Vi har modtaget adskillige fejlmeldinger. I begyndelsen troede vi, at det var lamperne selv, det var galt med. Men nu er vi blevet klogere, siger projektleder for gadebelysning i Tønder Kommune, Thomas Thomasen. Det er nemlig hverken lygtefejl eller slitage, der er baggrund for udfaldene. Årsagen er derimod enten hærværk eller tyveri. - I starten troede jeg, at der var tale om drengestreger. Men det er mere end det, siger Thomas Thomasen.

På Tønder Kommunes hjemmeside er der en vejledning til, hvordan man som borger kan melde fejl på gadelys, et hul i vejen, skader på fortove eller lignende. Søgeresultatet henviser til siden "Giv os et praj". Her fremgår alle relevante oplysninger og kontakter.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Når en eller flere af lamperne langs stien falder ud, skaber det utryghed blandt de børn, der benytter stien som skolevej. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Specialværktøj Hærværket/tyverierne består i, at gerningsmændende åbner lysmasternes sikringsskabe, for at afbryde forbindelserne eller fjerne vitale dele. Efterfølgende bliver LED-lamper og dioder afmonteret. - Der er over tre meter op til LED-amaturerne. Desuden har vi forsøgt at sikre mastelugerne med specielle skruer. Så der skal både specialværktøj og en stige til, for gøre det her, siger Thomas Thomasen.

Strittende ledninger Ud over at den delvis mørklagte sti skaber utryghed for blandt de unge elever, der bruger stien som skolevej, udgør gerningsmændenes fremgangsmåde også en fare for dem selv. - Det er faktisk ret farligt at rode med den slags, fordi der kan være strømførende elementer. Lysmaster er ikke udstyret med HPFI-relæer, der slår fra, når der er noget galt. Når masteåbningerne efterlades åbne med strittende ledninger, som vi har set flere gange, er der også risiko for, at andre, både mennesker og for eksempel hunde, kan komme alvorligt til skade, lyder det fra Thomas Thomasen. Om hærværket og tyveriet langs den sorte sti foregår ved højlys dag, eller om natten, når lysene er tændt, kan projektlederen kun gisne om. De stjålne LED-indsatser i armaturerne repræsenterer en værdi på omkring 1500 kroner stykket.