Ejerforening og golfbane-ejer er endt i konflikt

Brundtland Golfcenters ejer Eivind Dam Jensen og ejerforeningen bag det lokale golfhotel er endt i en strid. Formand for ejerforeningen ærgrer sig over situationen.

TOFTLUND: Ingen turister overnatter på golfhotellet i Toftlund i øjeblikket. Årsagen er en strid og manglende aftale mellem golfbanens og golfcenterets ejer, Eivind Dam Jensen, og golfhotellets ejerforening. - En dårlig situation for alle parter. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Og det er også en dårlig situation for Toftlund, konstaterer formand for ejerforeningen, Svend Frehr Sørensen. Striden bunder i en tinglysning om, at lejlighedsejerne også skal have et medlemsskab af golfklubben. - Der står bare ikke, hvad det er for et medlemsskab, de skal have, fortæller Svend Frehr Sørensen, der konstaterer, at Eivind Dam Jensen går ud fra, at der er tale om et seniorfuldtidsmedlemsskab. Det har ikke alle betalt, og golfbaneejeren har valgt at stævne en række ejere - der er tale om sager, der formentlig afgøres i retten inden for den kommende tid, vurderer Svend Frehr Sørensen, der ikke selv er stævnet.

Det er da drastisk at lukke hotellet. Det kan vi da ikke komme uden om. Men vi kan også sige, at det da også er drastisk at lade være med at betale husleje i et helt år. Svend Frehr Sørensen, ejerforeningsformand.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Brundtland-banen ejes af Eivind Dam Jensen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Stævninger Udover at stævne lejlighedsejere har Eivind Dam Jensen valgt at undlade at betale ejerforeningen for at have golfhotellet til udlejning. Det er en ejerforening, som Eivind Dam Jensen selv er med i, da han ejer syv af lejlighederne, oplyser Svend Frehr Sørensen. - Han har tilbageholdt huslejen for 2018, og det kan vi ikke blive ved med at leve med, siger Svend Frehr Sørensen. - Han tager os som gidsel i det spil, siger Svend Frehr Sørensen. Ejerforeningen har således stævnet Eivind Dam Jensen på grund af den manglende husleje.

"Uheldig situation" Da der i øjeblikket ikke er nogen aftale, kan Eivind Dam Jensens golfcenter ikke udleje hotellet. - Det er simpelthen ikke til hans rådighed lige nu. Vi arbejder på at få det lejet ud til anden side, fortæller Svend Frehr Sørensen, der oplyser, at golfcentret ikke har udleveret nøgler med mere. Han erkender, at det mest optimale ville være en aftale med golfcentret. Og han håber, at en sådan aftale kan laves igen på et tidspunkt. - Det er en uheldig situation, det er der overhovedet ingen tvivl om. Det er rigtig uheldigt. For vi har en god golfbane, vi har et godt golfcenter, og vi har egentlig også et godt hotel - men det skal hænge sammen, siger ejerforeningsformanden. - Det er da drastisk at lukke hotellet. Det kan vi da ikke komme uden om. Men vi kan også sige, at det da også er drastisk at lade være med at betale husleje i et helt år, siger formanden.