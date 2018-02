Ejer anklager: Lejere efterlod sig rod og ødelæggelser

To voksne og to børn flyttede fra deres lejemål uden at sige op. Da ejeren åbnede døren til sit hus, både væmmedes og græmmedes han. Jørgen Larsen føler sig taget ved næsen.

For godt en måned siden mødte der ham et syn, han helst havde været foruden. Hans ejendom i Nr. Vollum, som han de seneste fire år havde udlejet til et par med to børn, var uden varsel eller opsigelse blevet fraflyttet.

Ingen varme

Efter at have henvendt sig til kommunen og betalt et gebyr på 75 kroner fik Jørgen Larsen oplyst, at lejerne havde fået ny adresse i Tønder. Han forsøgte at få kontakt ved at lægge en besked i deres postkasse, men der kom ingen reaktion.

Som udlejer føler Jørgen Larsen sig taget godt og grundigt ved næsen. Parret, der begge stod med på lejekontrakten, har godt nok betalt et indskud på tre måneders leje, svarende til 12.900 kr. Men det slår langt fra til for at betale for oprydning og renovering. 14 store poser har han fyldt med skrald og efterladenskaber.

Et indhentet tilbud for bortskaffelse og rengøring lød på 18.000 kroner plus moms.

- Dertil skal lægges 10.000 kr. til maling og den tid, vi bruger for at sætte tingene i stand, siger Jørgen "Jønne" Larsen.