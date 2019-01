Ejer af golfcenter genkender ikke formands udlægning af tvist

"I købsprisen er 5 års medlemskab for 2 personer af Toftlund Golfklub, værdi pr. år kr. 4000 x 2= kr. 8000".

Ifølge Eivind Dam Jensen er det ejerforeningen, der er skyld i, at parterne nu er havnet i den fastlåste situation. Eivind Dam Jensen fortæller, at ejerne af golflejlighederne ifølge vedtægterne er forpligtede til at betale, hvad der svarer til to - og ikke et - årligt medlemskab af golfklubben per lejlighed. Det fremgår af en række skøder, JydskeVestkysten har fået fremsendt af Eivind Dam Jensen. Under punktet "særlige bemærkninger" fremgår det således:

Eivind Dam Jensen erkender, at der foreligger en tvist, men så er parterne sådan set ikke enige om så meget andet.

Desuden fremgår det af skødet under tinglyste servitutter, at køber har pligt til at være medlem af ejerforeningen Brundtland Golf Hotel.

Eivind Dam Jensen står undrende over for, at golfhotellets ejerforening har stævnet ham. Men det holder ham ikke vågen om natten, bedyrer han:

- Det tager jeg i stiv arm.

At den fastlåste situation både går ud over golfklub, golfcentret og sågar Toftlund by, er helt uforståeligt for Eivind Dam Jensen.

- Jeg synes, det er vanvittigt. I Toftlund har man en fantastisk golfbane, man har en udmærket restaurant, og man har et fantastisk golfhotel, men lige nu gør man alt, man kan, for at ødelægge det hele, siger Eivind Dam Jensen.