Ejendomsmægler: Det kan blive en udfordring at sælge VUC-bygninger

- Hvis vi skulle stå for et salg af en skole, så ville vi starte med at undersøge markedet inden for alt, hvad der har med uddannelsesstudier at gøre i området, siger han.

Tønder: Redegørelsen fra VUC Syds midlertidige styre lægger op til et salg af VUC Syds bygninger i Tønder. Det er EDC's Poul Erik Bech, der skal stå for salget, men han er underlagt tavshedspligt omkring projektet, og har derfor ingen kommentarer. Det har derimod René Damkjær, der er erhvervsmægler for Nybolig Erhverv i Sønderjylland. Han understreger, at han ikke kender til detaljerne i sagen omkring salget af bygningen i Tønder, men udtaler sig på et mere generelt plan.

Det er bygget til undervisningsbrug, og derfor kan det være svært at tænke andre ting ind i lokalerne, og jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig virksomheder flytte ind.

Få virksomheder vælger Tønder

At der i forvejen holder to uddannelser til på campus, kan godt være med til at besværliggøre salgsprocessen.

- Det er bygget til undervisningsbrug, og derfor kan det være svært at tænke andre ting ind i lokalerne, og jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig virksomheder flytte ind. Når det er sagt, så kan det være, at der er nogle virksomheder, der er beslægtede med noget inden for uddannelse, som måske kunne have glæde af at ligge tæt på et uddannelsesmiljø, siger han.

Det kan også komplicere salget, at virksomhederne i Tønder Kommune sjældent flytter lokaler.

- Det er ikke så tit, at virksomhederne i området vælger at skifte lokaler, og når der samtidig ikke er mange virksomheder, der vælger at flytte til Tønder, så er der nogle generelle udfordringer, men man må håbe, at nogle af de andre studieretninger i området kan bruge pladsen, siger han.