- Vi har omkring 200 billetter til hver af de to lørdags-forestillinger, men de skal nok også få ben at gå på, lyder det fra formanden for teaterprojektet "Højt til himlen", Henrik Dahlmann. "Højt til Himlen" har siden 1999 stået for foreløbigt 13 egnsspil, og Sorgagre bliver således det 14. i rækken.

Over 100 med

Der er flere nyskabelser ved årets spil. Den største er, at "Højt til himlen" med Bodil Jørgensen for første gang har en professionel skuespiller med i folden. Hun spiller den bærende rolle som moderen Maria Sørensdatter, der ofrer alt for at redde sønnen Anders.

Egnsspillet har været under forberedelse siden foråret, og de sidste to uger er weekenderne og mange hverdagsaftener gået med at øve på friluftsscenen ved Ballum Kirke.

- Med parkeringsvagter og billetfolk er vi mere end 100 i gang, siger Henrik Dahlmann.

På "Højt til himlens" hjemmeside er der samlet en oversigt med praktiske informationer om årets forestilling, lige fra adgangsforhold, parkeringsmuligheder og en bøn om, at publikum ikke medbringer paraplyer.

- Der er flere heste med i årets forestilling, og de kan blive forskrækkede af paraplyerne, siger Henrik Dahlmann.

Han anbefaler i øvrigt det, som han selv kalder for tre gange "V-tøj": Varmt, vind- og vandtæt.