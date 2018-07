Eftersøgning indstillet: Drukneulykke var falsk alarm

Rømø: Fredag eftermiddag var det store beredskab i aktion, da der lød en melding om en mulig drukneulykke på Rømø. Efter en times eftersøgning i vandet indstillede man eftersøgningen i sikker forvisning om, at der heldigvis slet ikke havde været nogen, der var kommet galt afsted. Det oplyser indsatsleder hos Brand & Redning Sønderjylland, Per Much Frandsen.

En anmelder på stranden meldte fredag eftermiddag til livredderne på Rømø, at vedkommende mente at have set en person ude i vandet, meget længere ude end de andre badende. Det fik livredderne til at tage kontakt til Brand & Redning Sønderjylland, der modtog alarmen kort efter klokken 14 og straks satte kurs mod Rømø.

Også JRCC, der tidligere hed Søværnets Operative Kommando, var med i eftersøgningen med både helikopter og båd.

Efter omkring en times eftersøgning indstillede man eftersøgningen.

- Vi fandt ingen personer i vandet, og der var heller ingen på stranden, der meldte nogen savnet, fortæller Per Munch Frandsen.