Efterskoleelever laver materialer til børn i misbrugsfamilier

Mandag den 18. december præsenterede de syv grupper deres kampagneidéer for blandt andet Ina Kier Lorenzen, leder af Rådgivningscenter Tønder - Misbrug, og Louise Jensen, der er sundhedskonsulent i Tønder Kommune. Koncepterne, der blev præsenteret, var blandt andet en penneven-ordning, et virual reality-spil, film og event-koncept.

Fra ung til ung

Ina Kier Lorenzen er begejstret for de forskellige forslag.

- Vi evaluerede, og samme dag fik de feedback og fik at vide, hvilke projekter, vi gerne så dem arbejde videre med. Mere kan jeg ikke sige endnu uden at afsløre for meget om projekterne. Men jeg kan sige, at det var meget forskellige forslag på forskellige løsninger til kampagnen. Der var både film og også forskellige måder at integrere og løfte events på. Det, vi er ude efter, er, løsninger, hvor vi ikke bare klasker plakater op, og gør folk plakat-trætte, siger hun.

- Det her er de unges spidskompetencer, hvor vi er fagligt orienteret. De kommunikerer ung til ung, og det er på en måde, vi ikke selv tænker. Derfor valgte vi at gå til Designefterskolen og få deres bud. Det har været engagerede unge, og det de er kommet med, kan vi sagtens bruge, tilføjer hun.

Ud fra undervisningsøjemed giver det god mening at takke ja til at løse denne slags opgaver.

- Det giver rigtig god mening at bruge denne slags arbejde i undervisningen. På den måde lærer de at arbejde som designere. Der kommer nogle ind og stiller en opgave, der skal løses. Eleverne har selv lavet spørgeskemaer og interviewundersøgelser, og der er nogle andre at præsentere det til for at få feedback. Eleverne lærer at kommunikere på en helt anden måde. De har taget godt mod projektet, og de har været virkelig gode til at undersøge og diskutere emnet, siger Rikke Hansen fra Designefterskolen i Højer.