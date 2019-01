Efterskoleelev storsatser på motorsporten

Han har endnu ikke et kørekort til bil - men er godt på vej til at tage et stort spring i motorsportens verden. I år skifter 16-årige Mathias Lund fra Sportsefterskolen Sine i Løgumkloster nemlig tilværelsen som gokartkører ud med at køre i Danmarks største bilserie, Super GT Danmark.

LØGUMKLOSTER/VEJEN: 16-årige Mathias Lund er 10. klasses-elev på Sports- og Idrætsefterskolen Sine i Løgumkloster, men i øjeblikket er det måske ikke efterskolelivet og lektierne, der står øverst. Teenageren kom nemlig til efterskolen med et alenlangt CV i gokarts, og har netop fået planerne for 2019-sæsonen på plads.

Det er nemlig tid til at rykke op i motorsportens hieraki, og derfor satser racerkøreren fra Vejen stort. Han skal nemlig køre i det, der bliver Danmarks førende motorsportsklasse, Super GT Danmark. I runde tal betyder oprykningen fra gokart til bil, at der nu er cirka ti gange så mange hestekræfter - 330 i alt - gemt under speederen, når sæsonen begynder i slutningen af april på Padborg Park.

Samtidigt er Mathias Lund med sine 16 år blandt feltets absolut yngste kørere:

- Vi kom godt ind på Super GT gennem seriens promotor Tom Pedersen, så ad den vej endte vi med at få en aftale i hus. Jeg var sammen med min far ved at se på mulighederne for 2019, og indså hurtigt, at interessen for at komme over i bil var ved at veje tungere end at fortsætte i karting, forklarer han og fortsætter:

- Vi fik et godt oplæg og en god præsentation af mulighederne, så nu er jeg en del af Team Jørgen Hansen Biler fra Skærbæk i Super GT. Det bliver godt at være der, og jeg glæder mig meget til at komme i gang. Jeg er der for at lære en masse, og jeg håber, det bliver til et godt samarbejde.