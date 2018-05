Efterladt kuffert sendte politiet til Rømø

HAVNEBY: En efterladt kuffert ved terminalen til Sylt-færgen var lørdag formiddag skyld i, at politiet måtte afspærre et område i Havneby for en kortere periode. Den mistænkelige kuffert blev anmeldt klokken 9.28 lørdag, og en politipatrulje så nærmere på den.

Kufferten, der stod ved et offentligt toilet på havnen, viste sig at stå åben, og betjentene kunne konstatere, at kufferten var tom, og nok var efterladt som affald, forklarer vagtchef Mads Lervad Dammark fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Afspærringen derude på stedet blev ophævet efter en times tid. Det er godt, at folk er opmærksomme på efterladte kufferter i disse tider, så vi har kun stor ros til de, der anmeldte det.