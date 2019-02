Efterforskning: Kun én brandstifter var på spil

LØGUMKLOSTER: Politiet føler sig overbevist om, at den 19-årige mand, der er fængslet i forbindelse med storbranden i Løgumkloster tidligere på ugen, handlede på egen hånd.

- Vores formodning er, at der ikke er andre medgerningsmænd, siger efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Preben Westh.

Kort tid efter at branden i den historiske Møllekro i Løgumkloster udbrød onsdag over middag, blev en 19-årige mand, der er fra lokalområdet, anholdt. Han var blandt de fem personer, der kom til skade i forbindelse med branden.

Torsdag formiddag blev den 19-årige fremstillet i et grundlovsforhør. Her erkendte han de faktiske forhold omkring brandstiftelsen, men han afviste at have vidst, at der befandt sig personer i bygningen. Grundlovsforhøret blev på politiets anmodning gennemført bag lukkede døre. Derfor er der indtil videre ingen oplysninger om den 19-åriges motiv for ugerningen. Preben Westh afviser netop med henvisning til det lukkede grundlovsforhør at kommentere sagen yderligere.