Efterårets program klar i midtlandet

Karin Toft er klar med efterårets og vinterens program i Midtlandets Musik- og Teaterforening. Her er der noget at hente for både børn og voksne. Arkivfoto

Midtlandets Musik- og Teaterforening er atter klar med et program spækket med interessante opsætninger, masse af vellyd og teater for de mindste.

TOFTLUND: En dreng helt alene i verden, koncert med lokale artister, nytårsjazz med fuld fart på og jagten på det grå guld. Midtlandets Musik- og Teaterforening har sammensat et meget varieret og favnende program for den kommende sæson - og der er noget for både store og små. - Jeg synes, vi har lavet et alsidigt program, siger Karin Toft, der har været formand for Midtlandets Musik- og Teaterforening de sidste 13 år. Efterårets sæson skydes i gang den 13. september med teaterstykket Flygt, der har været forbi Midtlandet tidligere. Denne gang handler Flygt om Poul Henningsen og Arne Jacobsen, der ligesom så mange andre må flygte til Sverige, da nazisterne i 1943 indleder jagten på jøder, kommunister og andre på kant med nazisternes holdninger.

Det' for børn Den næste opsætning finder sted den 30. september - og denne gang er der noget for de mindste på plakaten. Efter ikke at have haft teater for børn på plakaten i nogle år, er Palle Alene i Verden at finde i Toftlund. - Vi vil gerne imødekomme de mindste, da vi ikke har haft børneteater i en årrække, siger Karin Toft og peger på, at der også bliver noget for de musisk interesserede. Koncertgængerne kan godt begynde at glæde sig nu - også selv om der er længe til nytårsjazz med Jomfru Fanny Bigband og de tre solister Lars Elmholdt, Peter Fievé og Iben Silberg. Karin Toft påpeger, at de alle tre er lokale og har tilknytning til Toftlund eller Tønder. Lars Elmholdt er organist i Toftlund, mens Peter Fievé, der spiller i Sønderjyllands Symfoniorkester, bor i Toftlund. Hertil kommer Iben Silberg, der stammer fra Tønder.