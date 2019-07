Uro, hærværk, fuldskab og overfald har blandt unge i Toftlund skabt en del utryghed og ballade på det seneste, men nu må det være nok, mener initiativtagerne til en nystartet gruppe på Facebook. Gruppen håber at kunne skabe mere tryghed ved at opfordre til samarbejde mellem unge og forældre.

TOFTLUND: Ballade og uheldige episoder blandt unge i og omkring Toftlund har fyldt en del i byen i de forgangne måneder, men nu håber et nyt, privat initiativ at kunne gøre sit til at vende udviklingen.

"Sikkerhed i Toftlund" er nemlig navnet på en ny Facebook-gruppe, som har til formål at samle dels de unge og dels deres forældre for at skabe klarhed over, hvor de unge befinder sig, når de eksempelvist fester sammen. Nogle gange har det haft en tendens til at løbe af sporet, og det gjorde det også sidst i juni, da med-initiativtager Reza Haj Rahimdadis søn blev overfaldet af andre unge i Toftlund.

Det fik Reza på banen, for som tidligere forpagter af cafeen i Toftlund Hallerne er han i forvejen godt kendt blandt de unge, og derfor satte han sig for at forsøge at få ordnede forhold:

- Jeg havde indtil for nylig cafeen, og derfor har jeg også mange af de unge i Toftlund lidt under under min paraply, kan man vel sige. Jeg var med til at sætte et møde op mellem nogle unge og forældrene, og udløberen blev, at vi fik lavet gruppen, som tæller cirka 60 medlemmer nu, forklarer han.

Problemet er, at det går ud over alle unge, når nogle få skaber problemer, mener han:

- Der er vel en håndfuld, som har lavet ballade, men det er alle unge, der ender med at få skraldet for det. Det går altid ud over de mange, så jeg håber, at vi kan få en masse forældre og unge med på den her idé.